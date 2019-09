Magnus Sundquist SHL-tips: Brynäs tar hem guldet

Förra säsongen var en enorm besvikelse för Brynäs som missade SM-slutspelet. I en intervju med GD som publicerades under tisdagen berättade Brynäsmålvakten Joacim Eriksson att de under Skoda Trophy satt sig ner i mindre grupper för att bland annat diskutera målsättningar och vilket lag de vill vara. Brynäs officiella målsättning har sagts vara att de ska ta sig till slutspel, men under upptaktsträffen så framkom det att flera tränare tippade sig själva som guldmedaljörer – en av dem var Magnus Sundquist.

I en inspelad intervju som visades under upptaktsträffen kommenterade Sundquist sitt lag så här:

– Vi kommer vara ett lag som kommer kriga för det stolta märket på bröstet. Det kommer vara ett hårt jobbande Brynäs i år, det kan jag garantera.