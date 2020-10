Mahdieh Golroo: Det finns inget stopp när jag pratar om Sveriges under

Jag kom till Sverige för tre månader sedan. Det har varit stor skillnad jämfört med mina första 35 år; skillnaden som jag alltid har drömt om.

I tre månader har jag försökt vänja mig vid att ljudet från dörrklockan inte är farligt, inte behöver ge mig puls.

I tre månader har jag gått på Sandvikens gator utan huvudduk, och när vinden blåser i mitt hår blir jag skräckslagen att polisen ska ta mig. Jag försöker att inte vara rädd för bilarna som står vid mitt hus, och skriver vad jag vill på Twitter, Instagram och Facebook. Utan att censurera mig själv, och utan att behöva ett datorprogram för att gå runt regimens filter.

För oss som lever i diktaturer är säkerhet ett konstigt ord.

För oss i mellanöstern som lever i krig eller är rädda för krig, för oss som lever i diktaturer, är säkerhet ett konstigt ord. Vi är antingen rädda att vakna av en bomb eller av skrikande säkerhetspoliser som bultar på dörren.

Oavsett kön upplever vi ordet säkerhet på ett annat sätt än resten av världen. Den islamiska republiken säger "Var glad och tacksam för att du inte är våldtagen som de yazidiska kvinnorna. Var tacksam att 'the Quds Force' (regimens specialstyrkor red anm) stred i Syrien, så att du iranska kvinna inte blir våldtagen".

Extrema religiösa grupper i Iran attackerar kvinnor med syra för att de inte bär hijab på rätt sätt. De blir aldrig gripna, men regeringen säger "ni ska vara tacksamma för att vi har fått ner antalet syraattacker".

Ärligt talat känner jag mig som en liten flicka ibland, med en ny värld framför sig. Det är mycket att lära sig.

För några veckor sedan kritiserade jag den svenska regeringens strategi mot Irans regering, och det publicerades! Jag har tittat på artikeln många gånger och varje gång undrar jag varför Iran har lagar om att "förolämpa ledarskapet och förolämpa presidenten"?! Enligt dessa lagar får vi inte kritisera eller säga emot regeringens politik. Oavsett kön är vi förtryckta vad gäller mänskliga rättigheter och frihet.

Vårt dagliga liv är annorlunda här, med annorlunda kultur och religiösa lagar. En enkel händelse i ditt liv är en ny händelse för mig.

Ärligt talat känner jag mig som en liten flicka ibland, med en ny värld framför sig. Det är mycket att lära sig. Men ärligt talat är jag inte så ung, jag är inte så stark och rebellisk efter alla svåra år. Så detta är början på en ständig kamp som invandrarkvinna.

Jag har varit både glad och besviken på denna kamp de senaste tre månaderna. Kvinnor i Iran får inte cykla. Nu övar jag på det, liksom många andra kvinnor från Mellanöstern.

När jag tar min mans hand på Parkbadet, väntar jag mig att någon ska fråga vad vi har för relation till varandra. Jag vet inte när vi ska vänja oss.

Varje morgon när jag öppnar mina ögon i Sandviken ser jag ett träd som hela tiden förändras. Varje natt när jag blundar återvänder jag till Teheran och mardrömmarna om tiden i fängelse och nyheterna om gripanden och hängningar som jag läst om på dagen.

Ibland frågar jag mig själv varför ingen kommenterar våra kläder?! När jag tar min mans hand på Parkbadet, väntar jag mig att någon ska fråga vad vi har för relation till varandra. Jag vet inte när vi ska vänja oss. Hur många gånger ska jag kyssa Vahid på gatan utan att undermedvetet titta efter poliser?

Kulturcentrum är den viktigaste och största byggnaden i stan, fullt med olika sorters publik.

Jag studerade ekonomi på universitetet. Eftersom jag intresserade mig för utveckling följde jag kurvorna för utveckling, välfärd och hälsa. För mig var Sverige ett konstigt land som alltid låg ganska bra till i statistiken. Jag hörde mycket om landets respekt för konst och kultur, och också svenska feminister och deras organisationer. Jag har fått många överraskningar i mina kontakter med dem. Överraskningarna började innan vi kom till Sverige. Vi var i Turkiet och köpte kronor före resan hit. Vi skrek båda av överraskning när vi såg Bergman på sedlarna, han är en av våra favoritregissörer. I Iran har alla sedlar bilder av religiösa ledare, och Turkiet hade Ataturk.

På den andra dagen här besökte vi biblioteket. Det var överraskande eftersom Kulturcentrum är den viktigaste och största byggnaden i stan, fullt med olika sorters publik.

I Iran har vi en allvarlig inflation på 40 procent, så vi är vana vid att köpa mycket av det vi behöver. Till exempel, priset på yogurt och ägg i dag är ett annat än de kommande dagarna. Jag visste att det skulle vara annorlunda här, men det är svårt att ändra sina vanor.

I Iran använder vi kontanter, men här har folk inte sett dem på länge.

När min första artikel publicerats letade jag efter Arbetarbladet. Men den var slut på de flesta affärerna. Det är konstigt för mig att människor är så intresserade av tidningar och radio, och litar så mycket på dem.

Medellivslängden i Sverige är 82,3 och det visar att äldre människor är viktiga här. En av de mest intressanta saker jag sett är äldre i parker och på gator. I Iran ser man inte människor med rollator. På grund av luftföroreningar, brist på grönytor och infrastruktur, tillhör stan de unga friska.

Till och med gravida är ovanliga på gatan, och varje gång jag ser dem tänker jag på våra föräldrar, som har varit hemma i månader på grund av corona, och barnen som är instängda i små lägenheter.

Det finns inget stopp när jag pratar om Sveriges under. En annan gång kanske jag berättar mer om allt jag överraskats av.

Mahdieh Golroo

är Sandvikens fristadsförfattare, och krönikör i Arbetarbladet.

(Översättning: Fredrik Björkman)

Här är texten i engelskt original:

I have come to Sweden three months ago and these three months have been quite different from the past 35 years; the difference I always dreamed of. I have been trying for three months to get used to the fact that the sound of the doorbell doesn’t have any bad meaning and no need to have a quick heartbeat.

For three months I have been walking on the Sandviken’s streets without a headscarf, and whenever the wind blows through my hair, I tremble with fear that I may be hunted by police. I’m trying not to be afraid of the cars parked around the house and I write whatever I think on Twitter, Instagram, and Facebook without self-censorship and the need for a filter breaker.

For us Middle Eastern people who are at war or afraid of war, for us who are under dictatorial regimes; Security is a strange word. We are either afraid to wake up by the sound of a bomb or by the sound of door-knocking and security police shouting. Regardless of the people’s gender who are living in the Middle East; they experience the different meanings of security from the rest of the world. The Islamic Republic always says: “Be happy and thankful that you were not raped like Yazidian women, and you should be grateful that the Quds Force fought in Syria so that you, Iranian women, would not be raped.”

Extremist religious groups in Iran attack women by acid spraying because of improper Hijab and never be arrested but the government says “you should be grateful that we are reducing acid attacks!”

Some weeks ago in an article I criticized the Swedish government's strategy against the Iranian government and it was published! I looked at it many times and every time I wondered why we have laws in my country called "insulting the leadership and insulting the president"?! According to these laws, we are not allowed to criticize or object to government policies. Regardless of gender when there are no human rights, freedom, and security, we are all oppressed.

Our routine life is different because of the different cultures and religious laws. A simple experience in your life is a new experience for me.

Honestly, sometimes I feel like a little girl with a new world in front and I have to try to learn, but in fact, I am not the same age as that little girl and I do not have the strength of that rebellious and strong girl after all these hard years, so this is the beginning of my constant battle as an immigrant woman. I have been happy or disappointed with this battlefield for the past three months. Women in Iran according to the anti-woman laws are not allowed to ride a bicycle and the women who ride a bicycle, they are struggling with these laws so when I came to Sweden I tried to learn bicycle riding; I’m sure many women like me who come from the Middle East doesn’t know how to ride a bicycle.

Every morning I open my eyes in Sandviken to see a tree in the window of the house that is changing these days and every night when I close my eyes, I return to Tehran and I see nightmares about my past experiences in jail or the bad news such as arresting and hanging in Iran what I read during day.

I still sometimes ask myself why nobody don’t comment about our clothes?! When I take my husband’s hand and walk in Parkbadet, I expect someone to ask us, "What is your relationship together?! All these are our strange experiences that I do not know how long it will take to be no longer strange to us. How many times do I should kiss Vahid in the street and subconsciously don’t look around to know is there any police officer or not?!

I studied economics at university and because I was interested in development, I always followed the tables related to development, welfare and health, and for me Sweden was a strange country that always had a relatively good position in these tables. I had heard a lot about the amount of respect to art and culture also Swedish feminists and their NGOs, but I was still surprised when I contacted them directly. These surprises started before we arrived in Sweden! We were in Turkey and we bought some kronor before the trip. We both screamed in surprise when we saw Bergman's photo who is one of our favorite directors on the money. In Iran, all the money is with the photo of the leader of the Islamic Revolution, and the photo on the Turkish currency was Ataturk. On the second day, we visited the library; it was surprising not because the library and culture center is the most important and biggest building in the city but also it was busy and it has many audiences too.

We in Iran are facing severe inflation of 40%, so we are used to buying a lot of what we need. For example, the price of yogurt or eggs today is different from the next three days! I knew the story was different here, but humans can hardly change its habits.

In Iran cash money is more common in stores while many people have not seen cash here for a long time.

The first time when my article published, we searched a lot to find Arbetarbladet and it was finished in most stores; this is strange for me that people are so interested and trusted the newspapers and radio.

Life expectancy in Sweden is 82.3 and this shows how the elderly people are important here. One of the most interesting scenes I have seen is the presence of the elderly persons in parks and streets, something that is hard to see in Iran. Seeing people walking with walkers and strollers is not a familiar image to us. Due to severe air pollution, lack of green space and lack of necessary infrastructure for traffic, the city is in the hands of healthy young people. Even pregnant women are rarely seen on the streets, and every time I look at them, I think of our parents, who have been living at home for months because of the corona, and the children who are imprisoned in small apartments.

There is no end to me talking about the wonders of Sweden, maybe another time I’ll say about the rest of my surprises.