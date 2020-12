Mahdieh Golroo: Iran kör med Hitlers och Stalins metoder, men omvärlden tiger

Vilka är de svåraste och farligaste jobben i världen? Jag har letat, men inte hittat journalist på listan. Du tänker säkert att journalistik inte är farligt, eftersom ingen ramlar från hög höjd, aldrig drunknar, inte ens riskerar att kvävas i en gruva. Bara journalister som befinner sig i krig är i fara.

Men i mitt land är journalistik som ett dagligt krig. Så fort du som journalist jobbar med en kritisk artikel – och den kommer att få många läsare – får du svårt att sova om natten. Du kommer att vara rädd att bli arresterad. Du frågar dig själv varför du skrev, och vad som kommer att hända.

Din artikel kanske handlar om avloppssystemet i en del av stan. Då kan de anklaga dig för att förolämpa revolutionens ansatser.

Om du skriver om ett socialt problem kommer de att anklaga dig för att utmåla samhället negativt.

Om du skriver om politiska eller ekonomiska problem kommer de att anklaga dig för att spionera och följa fiendens order.

I Iran kontrolleras tv, radio och de flesta tidningar av regeringen. Det är svårt att vara oberoende journalist. Många har flytt, några har hållits fängslade i åratal.

När sociala medier kom minskade regeringens monopol och många journalister och kritiker har nått ut till folket. Å andra sidan har regeringen inte varit passiv. De har filtrerat nätet, och det började med Facebook. Facebook var en effektiv kanal för folket under den valprotesterna, den gröna rörelsen, 2009. På senare år har även Twitter, WeChat, Viber, Zoom, Telegram, Youtube med fler filtrerats. Nu pratar de om att göra samma sak med Instagram.

De teaterföreställningar som var Hitlers och Stalins favoriter för länge sedan är nu Khameneis favoriter.

Dessa dagar har du kanske hört om Ruhollah Zam, journalisten som avrättades 12 december. Han var ansvarig för en Telegram-kanal som försökte publicera nyheter utan censur.

Ruhollah hade tvingats fly som så många andra, och bodde i Frankrike. 14 oktober 2019 kidnappades han till Iran med hjälp av en sexfälla (honey trap, det vill säga att någon utgav sig för att vilja förföra honom, red anm).

Ända fram till avrättningen hölls han i underättelseavdelningen hos Revolutionsgardet. Han tvingades erkänna sina brott i tv. Obligatoriska erkännanden utan advokat, och orättvisa rättegångar, är den islamiska republikens metoder.

Zam dömdes till döden för att ha avslöjat republikens natur. Han avrättades utan att ha fått reda på sin dom, enligt hans familj. Iran är ett av de länder som avrättar flest människor, både av politiska och ickepolitiska skäl. För tre månader sedan avrättades den unga brottaren Navid Afkari för att han deltagit i en demonstration.

Att avrätta en journalist är att döda någon för att den säger sanningen. Det visar tydligt att det inte finns någon yttrandefrihet i Iran. Det finns inga organisationer som skyddar journalister. Jag uppmanar alla journalister att vara de iranska kollegornas röster, för de betalar ett högt pris för att säga sanningen.

Republiken visar sin makt inom och utanför landet genom att avrätta Zam. Budskapet till oss oppositionella är tydligt: du är inte säker någonstans.

Vi har startat en kampanj som heter United For Zam. Kolleger från Frankrike, Tyskland och Nederländerna deltar, och vi behöver mer stöd.

Den islamiska republiken liksom alla andra diktatorer vet att 'Medvetenhet är den värsta fienden', och försöker tysta oss. Men medvetenheten finner sina vägar, den är ostoppbar.

Nu vet du att svåra och farliga jobb kan vara olika i olika länder. Iranska journalister uthärdar många svårigheter för att säga sanningen. Men internationella organisationer som ska skydda journalister är tysta.

Numer, när jag skriver i tidningar utanför mitt hemland, önskar jag att Iran får yttrandefrihet en dag, och att jag kan skriva där. För att den dagen ska komma behöver vi hjälp av mänskliga rättigheter-aktivister och och journalister över hela världen.

Mahdieh Golroo

är Sandvikens fristadsförfattare, och krönikör i Arbetarbladet.

(Översättning: Fredrik Björkman. På arbetarbladet.se finns texten i engelskt original.)

Här är texten i engelskt original

What are the hardest and the most dangerous jobs in the world? I searched several times to find journalism but I couldn’t find it! Certainly, you think journalism isn’t dangerous jobs because it will never fall from a height, never drown, and not even possible to suffocate in the mine! Only the journalist who goes to the war could be at risk.

But in my country journalism is like daily war. Anytime you as a journalist prepare a good report of what is criticize one issue and it will find many audiences; you can’t sleep in peace. Anytime you are thinking probably I’ll be arrested! You think by yourself why I did it why I wrote it! What will happen next?!

This criticism could be about the municipal sewage of one part of the city and they can accuse you of insulting the revolution by ignoring the municipality’s attempts. If it will be about the social problem, they will accuse you to try to portray the society in a negative light and making the disappointing; if you talk about the political and economic problems you are accused to spy and following the enemy’s order.

In Iran, TV and radio and most of the newspapers controlled by the government, and working as an independent journalist is too hard. After the revolution, many journalists forced to flee the country, and some others have been arrested and kept in jails for years.

Alongside the social networks advent; the government’s monopoly decreased and many journalists and critics could reach their voice to people. On the other hand, the government wasn’t passive, it started to make filtering and it was started by Facebook. Facebook was an effective network to connect the people during the Green Movement in 2009. During past years Twitter, WeChat, Viber, Zoom, Telegram, youtube and etc. were also filtered and now they are talking about filtering Instagram. Telegram is very popular in Iran and in the last three years so many channels and internet newspapers built on this application by the opposition groups and it was filtered by the government in 2017 during the demonstration that year.

Maybe these days you heard about Ruhollah Zam; the journalist who was executed on December 12th. He was in charge of a website and telegram channel that was trying to publish Iran’s news without censor to people. Ruhollah had forced to flee the country same as many other journalists and he was a refugee in France. On 14th October 2019, he was dragged to Iraq by a honey trap and be kidnapped and brought to Iran. After that day until the execution day, he was kept in the Intelligence ward of IRGC and he was forced to have TV confessions. Compulsory confession without a lawyer and the unfair trial is the natural part of the Islamic republic’s trial. This kind of shows that was Hitler and Stalin’s favorite a long time ago now is Khamenei’s favorite. Zam was condemned to the death penalty because of revealing the Islamic Republic's nature and he executed while he didn’t know about his sentence according to his family's claim. Iran is on the top list of the highest execution rates in the world because of political reasons and nonpolitical reasons. About 3 months ago Navid Afkari, the young wrestler who has attended the demonstration in November 2019 has been executed.

Executing one journalist means death because of talking about the truth and it shows there is no free expression in Iran. We, in Iran, don’t have any association and syndicate to support the journalists and I ask all the journalists to be the voice of Iranian journalists who are paying heavy atonement because of talking about the truth. The Islamic Republic shows its power inside and outside of Iran by executing Zam and in fact, it is the message to all the opposition journalists that you are not safe anywhere inside or outside Iran. We as Iranian journalist launch a campaign that called United For Zam and some journalist in France ,Germany and Netherland join us and we need more support.

Now you can see the hard and dangerous jobs in different countries could be different. Iranian journalists endure many dangers, to tell the truth, and sometimes should stay in jail or forced to flee the country. But the international organizations who are appointed to defend journalists what they did?! Only silence! The Islamic Republic same as all other dictators know “Awareness is the biggest enemy” and it is trying its best to keep silent the journalists and writers by Filtering, threatening, and suffering them but the Awareness finds its own way and it’s uncontrollable.

These days when I am writing in the newspapers and media out of my homeland; I wish one-day free expression will be accepted in my country and I will write there. For reaching this day we need the support of Human Rights activists and journalists all over the world.