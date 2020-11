Mahdieh Golroo om sin tid i isoleringscell: "Jämför inte karantän med fängelse"

Luften är kall. Jag kryper ihop mot den kalla väggen, både väggen och golvet är kallt. Jag tar två filtar runt kroppen och en under, som skydd mot det iskalla golvet.

Evin-fängelset ligger i norra delen av Teheran nära bergen, därför är det alltid kallt. Varje gång jag har blivit arresterad har det varit kallt väder, och den känslan har stannat kvar till sommaren.

Jag tittar på den lilla dörren. Den har en liten lucka som vakterna öppnar för att kolla mig eller ge mig mat. Jag vet inte vad klockan är, jag har inget fönster som kan ge mig ledtrådar om ljuset.

Jag vet bara att vakterna hört morgonens böneutrop, så de ska ge mig te. Jag stirrar på den lilla luckan och väntar på teet. Kanske det kan göra mig varm.

Vakten öppnar luckan och ropar "Kom och ta din frukost". Jag vill resa mig men mina ben är stela. Det tar en liten stund att komma upp och kvinnan skriker högre. Jag tar plastbrickan. Hennes ansikte syns inte, hon bär chador och mask. Hon kanske inte vill att jag ska se henne. En dag kommer jag släppas. Då kanske jag ser henne på gatan, tunnelbanan, eller i en park. Vad skulle jag göra då?

Jag minns en gång när jag såg en av mina vakter i tunnelbanan, ansikte mot ansikte. Hon täckte sig och vände ryggen till, och skyndade av på nästa station. Jag var chockad, vad skulle jag göra?

Jag borde ha skrikit "En fängelsevakt, torterarens assistent!". Men hon hann av och lämnade mig med mina minnen. Jag mindes henne för att hon var längre än de andra och fick böja sig vid luckan.

Jag fick min frukost; te, en bit ost och två skivor bröd. Jag brukar gilla frukost, ibland kan jag äta det som middag. Jag återvände till mina filtar och drack teet. Det var kallt! Min cell låg längst ner i korridoren och teet hade hunnit kallna. Men det var bättre än inget.

Jag drack teet och slöt ögonen. Kanske skulle tiden gå då. Kanske kommer förhörsledaren i dag. Kanske låter de mig ringa ett samtal eller träffa min familj. Bara jag får komma ut ur cellen några minuter.

Jag ville pilla med mina ringar som vanligt, men mitt finger är tomt. Jag hade aldrig tagit av mig vigselringen innan jag blev arresterad, så jag blev van vid den. Jag har gjort en ring av garn från en filt. Jag tittar på handleden flera gånger men där finns ingen klocka. Jag brukar bara ta av den när jag duschar, så tänk dig mig på ett ställe helt utan klocka.

Ja så är det i en isoleringscell. Det är meningen att du ska vara med dig själv. När du är helt ensam och har inget, blir du galen tillslut av allt tänkande.

De tar alla kläder också, till och med behån, eftersom du kan strypa dig med den. Många har tagit sitt liv i isoleringscell.

Golvet är täckt med tunn matta och fångarna får tre filtar. Jag använde en som kudde, en som madrass och en som täcke.

Ibland är toaletten i cellen. En del fångar vill ha det, andra inte. Jag vill gärna ha toaletten utanför så att jag får komma ut ibland och slipper lukten.

När man är sjuk är det bättre att ha toan i cellen, eftersom dörren inte öppnas när man vill. Den öppnas bara tre eller fyra gånger om dagen.

Sammanlagt har jag suttit i isoleringscell nio månader.

En kille sitter i sin soffa, tittar på Youtube. Han har en stor hylla med böcker, en hårddisk med alla världens bästa filmer, pratar med sina kompisar på videosamtal, tar en bit pizza och säger "Vi sitter som i fängelse, när ska coronan ta slut?".

Jag tänker att frihet är ett fantastiskt koncept, kanske det mest värdefulla av alla ord. Nu i det 21a århundradet, när människor har kämpat för frihet i åratal, hotas friheten av något som inte ens syns. Nu blir det lättare för mig att prata om fängelse.

En del som föredrar att stanna hemma kan säga att "äta och sova är en bra grej med karantänen". Men till och med den meningen innehåller en rätt att välja. Andra vill ut, vill vara fria och lämna hemmet.

Människor har olika åsikter om att stanna hemma, men vi vet alla vad frihetens värde.

Ärligt talat, ibland blir jag arg när människor jämför karantän med fängelse. Jag tror inte att jag tillräckligt bra kan beskriva fängelsets lidanden. Å andra sidan, jag är glad att människor förstår frihetens värde.

Mahdieh Golroo

är Sandvikens fristadsförfattare, och krönikör i Arbetarbladet.

(Översättning: Fredrik Björkman. På arbetarbladet.se finns texten i engelskt original)

Här är texten i engelskt original:

The air is cold, I crumpled myself and leaned on the cold wall, the wall and floor both are cold. I put two blankets on my body and one under myself to protect against the freezing floor.Evin prison is located in the northern part of Tehran near the mountains and that is why it is always cold. Every time I have been arrested,the weather was cold and this sense stayed with me until summer.I look at the small door that has a small window which the guards open to check and food.I don't know what time it is, and I don't have a window where I can guess the time from the light,I only know that said the call to prayer,so they give morning tea.I stare at the small window and wait for tea;maybe it will make me warm.The guard opens the small window and shouts,"Come and get your breakfast."I want to get up but my legs are pins and needles;it takes a few moments to get up and the woman screams louder.I go and get a plastic tray; her face is not clear,she wears chador and a mask on her face!Maybe she doesn't want to see her.I will finally be released one day and maybe I will see her on the street, subway,or in a park and what will I do if I get to know her! I remember once I saw one of the guards in the subway and we met face to face.She pulled her chador over her face and turned his back on me,and the next station got off quickly. I was shocked, what should I do!I should have shouted and said: the prison guard! The IRGC employee!The torturer's assistant!Or… until I decided, she got off and immersed me in the memories.I remembered her because she was taller than everyone else and she had to bend down to use the small window.I got breakfast;tea, a piece of cheese and two slices of bread.I generally like breakfast and sometimes I eat breakfast during the day instead of other meals!I went back under the blanket and drank the tea.It was cold!My cell was at the end of the corridor and tea became cold!But it was better than nothing,I drank tea and closed my eyes,maybe time will pass.Maybe the interrogator will come today,maybe they will let me call or visit my family.It is matter which I get out of the cell for a few minutes.I want to play with my ring as usual but my ring finger is empty.I never took out my ring after marriage until I was arrested; it made me get used to it.I have made a ring with the yarn of the blanket.I look at my wrist several times but I do not have a watch.I’m kind of person who takes off watch only to take a shower,so imagine me in a place without a clock at all.Yes,a solitary cell is like this, you are supposed to be with yourself, and when you are alone and have nothing,you think as much as get crazy.They also take all the clothes, even bra because you may suffocate yourself with them! Of course,despite taking the bra, many people commit suicide in solitary cell;the security service doesnt consider human creativity to achieve the goal!The floor of the cell is covered with thin moquette and three blankets are given to the prisoner;I used as a pillow,a mattress and a quilt.Sometimes the toilet is in the cell. Some prisoners like the toilet in the cell,some don’t like it!I prefer the toilet to be outside so I can get out of the cell at least by the excuse of the toilet also when it is in the cell, always having to bear the bad smell.But those who use the toilet more or are sick prefer to have the toilet inside the cell because the door doesn’t open whenever needed,it’s only opened three or four times a day.In fact, interrogators usually do the exact opposite of the prisoner’s preferences.I have experienced living in solitary cells several times, altogether about 9 months.

Sitting on the couch,looking at YouTube,next to him is a large library,a multi-megabyte hard drive of the best movies in the world on the table,In a video call with his friends,while he bites his pizza; says: “We are officially imprisoned.When will Corona end?”. I think, what a great concept freedom is,and perhaps the most valuable word among words. Now in the 21st century, when humans struggle for freedom for years,this freedom is threatened by something that is not even visible.Now people are experiencing these days,I can talk about prison more easily. Some who prefer to stay at home may say that “eating and sleeping is a good part of this quarantine!”But even this sentence is“the right to choose”. Someone who likes to stay at home and uses this right of choice, but those who do not like to stay at home, despite all the possibilities I mentioned,still prefer to be free and leave the home. We humans may have different tastes about staying home, but we all know the value of freedom. Honestly, sometimes I get angry when people compare staying at home to take care of themselves by a lot of possibilities with prison,and I think I can’t describe the pain of prison as much as I should, but on the other hand I am happy that the humans knowing more about the freedom values; and so it makes more understanding about the deprivation of freedom.

