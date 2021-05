Malin i Valbo oroad – vill slippa lågprisvaruhus som granne

Om allt går enligt den blivande hyresgästens önskemål kommer Eko Stormarknad att öppna sin nya butik i Valbo under hösten 2022, efter omfattande om- och utbyggnad.

Miljö, trafik och trivsel. Grannarna på gatan har tagit tillfället i akt att framföra sin mening i en skrivelse till Gävle kommun när detaljplanen varit ute på samråd.

– Vi hade gärna sett att man passat på att återställa marken nu när det ändå är tomt i byggnaden. Länsstyrelsen vill värna om gammal tallskog och här vill fastighetsägaren ta ned ett 20-tal träd, några riktigt gamla tallar, för att hårdgöra mark i den nya detaljplanen, säger Malin Jakobsson.

I den bästa av världar skulle grannarna önska att byggnaden rivs och marken återställas till skog för att värna om säkerheten för den vattenbank som ligger under åsen.

– Det finns tomma lokaler i affärsområdet här intill, tänk om fastighetsägaren kunde erbjudas en alternativ lokal och det här kunde få återgå till att bli natur, säger Malin Jakobsson.

I den lilla skogsdunge som i dag skiljer parkeringen från bostadsområdet ligger en brunn. En brunn som används för att kontrollera kvaliteten på vattnet som går ut till Gävles hushåll.

De grannar som bor allra närmast kommer - om detaljplanen godkänns och fasaden där den nuvarande byggnaden ligger höjs - att se rakt in i en åtta meter hög vägg.

Dessutom har de baksidan av byggnaden mot sig, och med det kommer varuintag och fläktsystem som störande inslag i vardagen. Redan i dag hävdar de boende att decibeltalet överstiger det tillåtna för bostadsområden. Den vältrafikerade E16 löper förbi och när handeln är som mest intensiv är ljudnivån hög.

Malin Jakobsson är rädd för att det med den nya affären som saluför dagligvaror kommer att ha många leveranser, jämfört med de tidigare sällanköpsbutikerna som hade leverans någon gång per vecka.

– Avfartsvägen från rondellen och mot handelsområdet är så kort, så många transporter klarar inte svängen in på parkeringen. De kör in på vändplatsen utanför vårt hus för att vända och kunna köra in med sina transporter, säger Malin.

Hon och grannarna är rädda att trafiken in på området och vid deras bostäder kommer att öka med fler transporter, inte minst ser de det som en trafikfara för barnen i området med backande transporter på den begränsade vändplatsen.

På andra sidan åsen finns Spikåsbäcken med fornlämningar och skyddsvärd natur med fågelliv och fiskar.

– Om man ser tillbaka så är det ingenting som gått på det här stället. Butikerna har avlöst varandra.

"Vi ser inte behovet av fastigheten Valbo-ön 2:103, när det finns ordnade parkeringar, stora obyggda ytor, och moderna, delvis outhyrda byggnader i Valbo Köpstad. För att göra handelsplatser attraktiva är det bättre att koncentrera handeln på begränsade ytor", skriver grannarna i sin samrådsskrivelse.

