Målkungen, rekordlöparen och lagkaptenernas lagkapten – här är nr 10–3 på Sportens 100-bästalista 2020

Det här är listan som innehåller framgångsrika idrottare, profiler, spännande klubbar – ja allt som satt sin prägel på idrotten i distriktet under året.

Varje dag, fram till nyårsafton, presenterar vi nya namn – och just på nyårsafton kryddas listan med utnämningarna av Årets idrottskvinna och Årets idrottsman i distriktet.

Nu är vi nära slutet, och plockar in nr 10–3.

Håll utkik!

10) Wilma Sjöberg, Sandvikens IF/fotboll (85)

19-åring som tog klivet från Hille in i SIF:s elitettanlag – och till slut var given i startelvan där. Oerhört fysisk spelare, tuff mot både sig själv och motståndarna. Spelade främst forward, men även på mittfältet. Bästa målskytt i SIF med sex mål.

9) Ebba Fridlund, Skutskärs IF/bandy (16)

Målvakten som fått en allt större roll i Skutskär. Kunde inte göra mycket åt att Västerås avgjorde sent i finalen. Den här säsongen lagkapten och stor profil, bland annat i ställningstagandet med den nya tröjan. Världsmästarinna.

8) Isac Lidberg, Gefle IF/fotboll (ny)

Kom, sågs – och sköt massor av mål. Blev exakt den målskytt som det unga laget behövde. Slog till i båda derbyna med poänggivande mål och har ett snabbt tillslag vilket överraskar många motståndarförsvar. Stark fysisk – och totalt till slut 19 mål under säsongen. Ett imponerande genombrott som betydde mycket för Gefle IF.

7) Sara McManus, Team Hasselborg/curling (1)

Var på väg till VM för en ny guldjakt när coronoapandemin slog till. Även höstens EM blev inställt för de senaste årens nr 1 på Sportens 100-bästalista. Innan mästerskapen hann dock McManus och hennes lag med att vinna tre Grand Slam-titlar i curling i Kanada – något inget annat svenskt lag lyckats med.

6) Erik Martinsson, Gefle IF/friidrott (6)

Förbättrade sitt personliga rekord och därmed distriktsrekordet två gånger under säsongen – och det lyder numera på 1.46,86 på 800 meter. Tog även SM-brons på på specialdistansen och sprang Finnkampen. Har under en rad av år varit distriktets främste friidrottare på högsta nationella nivå – lämnar nu Gefle IF för Upsala IF.

5) Anton Rödin, Brynäs IF/ishockey (74)

Har en högstanivå som få andra spelare – i hela SHL. Är en drivande spelare på isen med enorma krav på sig själv – och därför den som med spel visar andra vägen. Lagkapten och toppade Sportens 100-bästalista för några år sedan. Tyvärr drabbad av skador, men fyra i SHL:s poängliga i fjol.

4) Lara Stalder, Brynäs IF/ishockey (57)

SDHL:s i fjol krönta poängdrottning då hon sköt 42 mål (mest) och passade till 29. Schweiziskan är en sevärdhet i ligan med sin fart och sin teknik. Har inlett årets säsong på samma vassa sätt. En stor anledning till att Brynäs nu på allvar konkurrera om SM-guldet. Bildar en superkedja tillsammans med Mrazova och Bouveng.

3) Daniel Berlin, Sandvikens AIK/bandy (5)

Har nått en ny fas i sin fantastiska karriär där han vunnit allt stort som går att vinna. Nu fortsätter han att spela på högsta nivå och banar väg för yngre medspelare att utvecklas. Berlin är nyckelspelaren i Nya SAIK – i flera dimensioner. Lagkaptenernas lagkapten.

