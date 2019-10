Målskillnadsaffär avgör om GIF klarar sig från kval – Sporten har tippat slutspurten av norrettan

Omg 27:

GIF–Akropolis 2

Rynninge–Sollentuna 2

Nyköping–Sylvia X

Team TG–BK Forward 1

Kommentar: Kanske frestande att hoppas att GIF ska kunna rida på segervågen från Rynninge borta i söndagens möte med redan klara seriesegraren – men nej, Akropolis har en för hög lägstanivå och ett för starkt omställningsspel för att det ska gå vägen för GIF, som dessutom har ett rassligt hemmafacit.

Sollentuna vinner och rycker ifrån Rynninge i detta bottenmöte.

Nyköping får nöja sig med en poäng mot Sylvia i en match mellan två jämnstarka lag.

Team TG utnyttjar hemmafavören mot Forward.

Omg 28:

BK Forward–GIF 2

SIF–Nyköping X

Sollentuna–Team TG 1

Umeå–Rynninge 1

Kommentar: Här kommer match nr 1 där GIF måste leverera och det tror vi man gör mot jumbon. Grace Tanda kommer att vara extra laddad mot sitt gamla lag och GIF vann hemma tidigare också med 1–0.

SIF är inte i toppform just nu och Nyköping får med sig en poäng där.

Sollentuna slår Team TG hemma, helt enkelt för att höstens Sollentunalag är starkare än TG.

Rynninge har inget att hämta mot topplaget Umeå borta.

Omg 29:

GIF–Karlslund X

Karlstad BK–Sollentuna 1

Nyköping–Umeå 2

Rynninge–Boden 1

Team TG–Akropolis 2

Kommentar: Här kommer match 2 där GIF måste leverera, och kan GIF bara skaka av sig nerverna och försöka njuta av att spela sista grundseriematchen på hemmaplan finns absolut chans att slå Karlslund. Med tanke på hur det sett ut på Gavlevallen större del av säsongen vågar vi dock inte dela ut mer än en poäng här.

En tröst är att de övriga bottenlagen har en tuff omgång, där vi misstänker att Rynninge möjligen klarar Boden hemma men att det sedan blir idel förluster för de andra.

Omg 30:

Sollentuna–GIF 1

Umeå–Team TG 1

Akropolis–Rynninge 1

Linköping–Nyköping X

Kommentar: Allt kommer att avgöras i den sista omgången. Skulle GIF lyckas ta en poäng borta mot Sollentuna vore saken klar, men vi tror inte att man klarar det.

Umeåderbyt är förstås svårtippat men Umeå håller helt enkelt en högre kvalitet och vinner.

Rynninge har inget att sätta emot Akropolis på bortaplan.

Mötet mellan Linköping och Nyköping är laddat, inte minst för att Linköpings tränare Melke Alan tidigare tränat Nyköping. Det kommer att slå gnistor om den avslutningen och Nyköping klarar en pinne.

► Slutsummering:

Sollentuna har det lättaste programmet kvar och blir slutspurtens starkaste spurtare, nio av tolv poäng gör att laget slutar på 36 poäng och avancerar från 13:e till 10:e plats.

Enligt vår förutsägelse blir det sedan en raffinerad fajt om att slippa kvalplatsen, då tre lag hamnar på 32 poäng: Nyköping (–12 just nu), GIF (–14 just nu) och Team TG (–15 just nu).

Allt handlar alltså om hur målkvoten utvecklar sig för dessa lag. Vårt utgångstips: inga platsskiften sker när det gäller målskillnaden.

Därmed klarar sig Nyköping och GIF kvar medan Team TG får kvala för att hålla sig kvar.

Formsvaga Rynninge åker ur tillsammans med Boden och Forward.