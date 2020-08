Män lekte polis i Älvkarleby – togs av riktiga polisen

Det var sent under tisdagskvällen som ärendet kom in till polisen, efter att en "film" hade figurerat på Instagram.

Två män hade fått för sig att leka polispatrull i Älvkarleby, tagit upp ett kortare förföljande av en moped samt utfört fordonsstopp.

– Han hade blinkade ljus på bilen, åkte runt och stoppade och kontrollerade folk, säger Susanne Sjögren vid polisen och tillägger:

– Men vi lyckades hitta honom.

En riktig polispatrull fann hans bil parkerad i samhället och bilens ägare, en 35-årig man samt hans jämnårige vän, erkände att de hade låtsas agera poliser.

De båda männen misstänks för föregivande av allmän ställning och frigavs efter förhör.

Bilägarens blåljusanordning togs i beslag.