Många lokala förlorare efter Sandviks slopade utdelning – Göranssonska stiftelserna förlorar många miljoner och ridklubben drabbas hårt

För ridklubben kom nyheten att Sandvik inte lämnar någon utdelning som en negativ nyhet. I ett slag förlorade klubben 125 000 kronor.

– Det är klart att pengarna är viktiga, särskilt som vi valt att använda dem för att investera och utveckla vår verksamhet, säger Lotta Sjöberg, verksamhetschef och hopptränare på Högbo ridklubb.

Tidigare har aktieutdelningar använts för att kunna bygga klubbens utebana och till investeringar i anläggningen med allt från att fixa vägen till nya staket och utrustning till hästarna. Samtidigt som klubben förlorat utdelningen har kostnaden för vatten och el ökat med 90 000 kronor – trots att klubben förbrukat mindre än tidigare.

– Vi får kontantstöd från kommunen som brukar dras mot vatten och el. Vi har inte fått priserna för el och vatten än, så vi vet inte varför kostnaden ökar trots att förbrukningen inte ökat, säger Lotta Sjöberg.

En viktig inkomstkälla för klubben är tävlingarna. Sedan coronautbrottet har klubben tvingats ställa in en dressyrtävling och kraftigt minska en tävling. De tiotusentals kronor klubben förlorar har klubben ansökt i ersättning från Riksidrottsförbundet. Om några veckor är nästa tävling inplanerad.

– Om tävlingen vecka 24 inte går att genomföra blir det ett bortfall för oss, och det blir tufft. Det är en viktig inkomst, säger Lotta Sjöberg.

Risken är att den efterlängtade renoveringen av kafeterian och den rejäla utbyggnad av balkongen med utsikt mot ridbanan måste skjutas på framtiden. Pengarna kan behövas för att hålla verksamheten igång.

– Men det är inte bara negativt på klubben. Vi har många som vill rida nu och har startat upp fyra nya grupper, både för ungdomar och för vuxna som vill börja rida eller kanske komma tillbaka till sin gamla hobby, säger hon.

I maj brukar klubben få besked om de kommer att få pengar från de Göranssonska stiftelserna för att bland annat ordna ridning för runt 30 funktionshindrade i veckan.

– Det kostar klubben mycket pengar att tillgodose funktionshindrade ryttare. Det går åt en instruktör per ridande, det är en väldig skillnad mot vanliga lektioner. Får vi inte de pengarna kan vi behöva permittera personal. Vi hoppas att vi inte behöver göra det, det behövs verkligen och är väldigt givande för de som är med, säger Lotta Sjöberg.

Hur mycket pengar som Högbo ridklubb kommer att få från stiftelsen i år vill Peter Svensson, ordförande i Sigrid Göranssons stiftelse, inte uttala sig om. Det ska beslutas på stiftelsens möte i slutet av maj.

– Vi ser inte att vi kommer att göra någon förändring, eller neddragning för att vi inte fått någon utdelning från Sandvik i år. Vi ska fortsätta att bevilja stöd till bra verksamheter som ligger inom våra statuter, säger han.

Kommer Högbo ridklubb att påverkas av att stiftelsens inte får någon utdelning?

– Det är inget speciellt för dem eller någon annan. Det är ännu viktigare för stiftelserna att stötta våra destinatärer under jobbiga förhållanden. Oavsett om Sigrid Göranssons stiftelse får fyra kronor per aktie eller inget är det viktigt att hålla en långsiktig strategi mot de vi ger bidrag till, säger Peter Svensson, som tillägger att om det blir noll kronor i utdelning under flera år kan det betyda att stiftelsen måste anpassa sig mer efter ekonomin.

Verksamheten på Drömfabriken och Rapatac ska inte påverkas av att utdelningen ställdes in. Den sociala verksamheten på gårdarna har redan påverkats, men på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer snarare än av ekonomiska skäl.

– Vi drar inte in på det vi håller på med. Det som är jobbigt är att vi inte har någon verksamhet för äldre nu, eftersom våra destinatärer tillhör riskgruppen, säger Henning Eneström, ordförande på Stiftelsen Albert och Annas minne.

Att man dragit ner på verksamheten med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inte inneburit några personalneddragningar. Istället för att jobba med social verksamhet ägnar de sig åt att ordna matutskick och att ha telefonkontakter.

Exakt hur mycket pengar som de tre Göranssonska stiftelserna förlorar när Sandvik och många andra företag helt drar in sin aktieutdelning är oklart, men det rör sig om mångmiljonbelopp. Stiftelsen Albert och Annas minne har under några år lämnat in sin årsredovisning, något som inte är ett krav för stiftelserna. De har under åren 2016-2018 fått i snitt 30 miljoner kronor i utdelningar.

Ett vanligt år kan de tre stiftelserna dela ut 80-90 miljoner kronor, enligt Henning Eneström. Under en femårsperiod ska 80 procent av stiftelsernas intäkter användas till den egna verksamheten eller delas ut till projekt som gynnar Sandvikenbor enligt de stadgar som stiftelserna har.