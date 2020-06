Mannen som häktades för våldtäkt mot två barn satt på fri fot: "Misstankarna kvarstår"

Mannen är i 40-årsåldern och misstänks på sannolika skäl ha våldtagit och förgripit sig på två barn under 15 år. Under onsdagen valde kammaråklagare Elin Källberg att sätta mannen på fri fot innan hon tar sig an åtalsfrågan.

– Utredningen kommer fortsätta med honom på fri fot. Vi gör en avvägning hela tiden gällande frihetsberövanden och i det här fallet har vi redan gjort en stor del i ärendet, säger Elin Källberg.

Det var den 25 maj som mannen greps och anhölls i sin hemort i västra Gästrikland. Enligt Elin Källberg ska sexualbrotten mot barnen ägt rum mellan 1 januari 2017 och 31 augusti 2018. Tidigare har hon inte kommenterat om hon misstänker att det ska handla om upprepade sexualbrott. Något hon nu gör.

– Det har skett vid upprepade tillfällen.

Mannen har sedan gripandet nekat helt till anklagelserna.

– Han förnekar helt till brotten.

Har han någon relation till barnen?

– Just nu vill jag inte uttala mig om det, utan jag kommer återkomma till det när jag fattar beslut i åtalsfrågan. Men det blir inte i de närmsta sommarveckorna.

Det man kommer utreda nu är bland annat att granska beslag. Det kommer ta tid och därför valde hon att sätta honom på fri fot.

– Det är svårt att säga hur lång tid det kommer ta. Det är ganska många beslagspunkter av olika medieutrustning som togs i samband med gripandet. Granskningen omfattar väldigt mycket material och kommer ta lång tid, men jag har fått besked att de har påbörjat granskningen.

Vad har ni för bevis?

– Just nu vill jag avvakta med att gå in på det, men bevisningen vi har och hade vid häktningen har medfört att han är på sannolika skäl misstänkt och det kvarstår fortfarande.

Elin Källberg bedömer inte att det finns risk att han kommer lämna hemstaden.

– Han var ju inte häktad på flyktfara sedan tidigare heller, det bedömde inte tingsrätten att det förelåg.