Människans bästa vän i fokus på Inner Wheel-möte

Evelina har levt med hundar i nästan hela sitt liv. Idag har hon fem egna hundar av olika raser.

Hon har tidigare arbetat i norra USA och i Åre med draghundar. Att hon fastnade just för draghundar har med en fantasi från barndomens vintrar att göra. När hon åkte spark mellan sitt föräldrahem och sin mormor och morfar hade hon alltid i fantasin några lurviga hundar med som hjälpte till att dra sparken. Sedan 14-års åldern har den fantasin blivit förverkligad.

Hunden innebär en stor glädje som sällskapsdjur, inte minst för äldre och ensamstående, och den gör även en oerhörd nytta i samhällets tjänst. Till exempel som ledarhund för blinda, som polishund och som effektiv upptäckare av narkotika och vapen inom Tullverket.

Ett av Inner Wheels viktigaste projekt i Sverige är just att samla in medel för inköp av narkotikasökhundar till Tullverket.

Ett 20-tal medlemmar deltog i det coronasäkra mötet som hölls på Restaurang Sandbacka Park.

Läsartext: Kerstin Jonson