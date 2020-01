Marita Söderström: Jag skrek högt och sprang över vägen för att rädda henne – men det var för sent

Tidigare när jag tänkte på döden, smärtan som uppstår när någon riktigt nära dör, så föreställde jag mig den svart.

Becksvart.

Och. För drygt en vecka sedan dog vår hund Pokkin.

Ni måste förstå; hon var inte bara en hund, hon var vår värme. Vårt ljus. Hon var en taxblandning med de mjukaste öron du kan tänka dig. Päls som sammet, ögon hämtade ur en Disneyfilm och; hon var alltid hungrig. Alltid. Hon dammsög våra golv och hjälpte till med både disk- och ansiktstvätt. Hon var brun, svart och vit. Lång som en tax och robust som en drever.

En het sommardag 2008 besökte vi hennes kull strax utanför Hofors. Jag hade aldrig haft hund förut. Emil hade. Taxar. Och det var nåt sånt vi skulle ha. Medan de andra valparna rusade runt och undersökte våra skosnören var det en liten flickhund som tassade upp i mitt knä och tryckte in nosen i armvecket. Klart. Senare skulle vi förstå att denna metod var en uttänkt strategi för att få det hon ville. Och hon valde oss. Hennes första hundkompis var en rottis. Ollie. När dom virvlade runt i snön kunde man inte skilja dem åt. Samma färger. Samma akrobatik. Ollie lärde Pokkin att bli en fin och smart dam. Hon försökte också lära Pokkin var tomtgränsen gick, men där gick hon bet.

Pokkin var nästintill omöjlig att dressera. "Att fostra en beagle är som att fostra en sten" sa vår valpkursledare när jag höggravid sprang runt i regementsparken och var “intressant”. Men kurs det gick vi. Hon lärde sig en del tricks som “pang du är död”, “rulla runt” och “dansa”. Och med lite köttbullar i näven blev hon hyfsat följsam. Men lös. Det gick inte. Surprise. Hon var ju jakthund.

Och det är också det faktum som blir slutet på vår historia. För 10 januari blåser den blåa ytterdörren mot stora vägen upp. Just den dagen, för första gången på elva år, driver hon en hare ut på stora vägen. Just den dagen kom det en bil från norr. Och just den dagen springer vår vän ut mitt framför den.

Jag skriker högt i mörkret och springer över vägen för att rädda henne. Men skadan är redan skedd. Hon lever fortfarande när jag kommer fram. Sittandes i gräset tittar hon på mig, skamset, hon hade ju rymt. Hon visste att det var fel. Vi åkte direkt till veterinären. Chockbehandling. Smärtlindring. Dropp. Bandage. Tårar. Värme. Röntgen. En röntgen som till en början såg hyfsad ut. Såpass hyfsad att vi tar henne vidare till Falun. Men, andningen blev sämre. Det fanns inget att göra. Det är ju så man säger. “Det fanns inget att göra”. Inte ens för Pokkin. Vårt ljus, vår vän. Och egentligen är det alldeles för tidigt att skriva om henne. Det finns ingen distans. Men döden och sorgen har ingen logik. Ingen överblick. Och svart? Var den det? Nej. Snarare vit. Bländande och stark. Eller som en liten pojke sa: det är svårt att skratta när döden har kommit. Ingenting kunde vara mer rätt. Men jag vet också att allt det där som gör så ont just nu snart kommer vara en ocean av glada och ljusa minnen. Men. Först tänker jag sörja.