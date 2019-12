Marita Söderström: Vi vill gott – men julen är inte helt okomplicerad för mig

Jul. Jul. Strålande jul. Vad är väl inte vackrare än en strålande juletid.

En juletid med ljus i fönstren och stjärntinder i blick. Förberedelserna har varit många och snart är det dags för den stora högtid då värmen och skratten bäddar in släkte efter släkte.

Och tiden, ja, så mycket tid vi ska ha tillsammans. Och rena kläder. Hår. Nystädade garderober. Hemkokt knäck. Egenstöpta ljus. Ja just, du ska hinna träna på julaftonsmorgonen också. Och gå till en sjö. Det är ju så mysigt. Sen. Slå in de sista paketen, helst i miljövänligt, ekologiskt odlat julpapper. Yogan då? Den klämmer vi in mellan kaffet och Kalle. Och den mjölkfria gröten då? Utan ris? För det är väl arsenik i det?

Mitt förhållande till julen är inte helt okomplicerat. Julen är likt ett utdraget crescendo i mestadels mollskalor. Ni behöver också förstå att mitt år är ett hjul där december är längst ner och sen är det uppförsbacke till april. Då blir det kul. Och någonstans i november börjar alltså detta crescendo. Ganska lågmält, dock med inslag av distinkta staccaton i form av ord som julklapp, julpynt och julefrid.

Skyltfönstrens växlar till alla nyanser av rött och vips så är det adventsvecka. Och då ska det vara fint. Med nystrukna gardiner, adventsstjärnor och stakar i de nyputsade fönsterna. Fine. Men var har vi lagt allt nu igen? Gjorde vi inte en Marie Kondo-städning i våras?

Jag trasslar mig in på vinden över myggfönster, klosslådor och vårens “urstädning”. Rafsar fram jullådorna och slänger snabbt upp pyntet innan inspirationen försvinner och: voila! Två av sju lampor är trasiga. Sen fortsätter det ungefär så resten av december, med att två av sju lyser. Nån får magsjuka, en annan vill åka till Friends, en tredje får katastroftankar och en fjärde upptäcker sitt inre barn. Sen. Julklapparna. Hur gör vi? Jo. Vi kommer göra som alla andra år. Överösa ungarna med klappar från höger och vänster. Klimathotet är som bortblåst. Alla vuxna kommer få ett varsitt paket trots att vi “inte skulle köpa åt de vuxna”.

Men vet ni. Nånstans där i kaoset så lyser det en liten vacker julestjärna ändå. Och den heter omtanke. Jag tror det är den som var grunden på nåt vis - vare sig man tror på Tomten, Jesus eller Läderlappen. För det görs många vackra saker för andra i dessa tider, julhandelsrekord till trots. Vi startar insamlingar och julklappshjälpar. Vi vill gott. Det kanske inte alltid blir riktigt rätt. Men vi försöker. Och det är det som gör och är skillnaden. Och kanske är det just det vi lite tafatt försöker få tag i när vi klickar hem den femhundranittionde julklappen till Olga, 1 år? Omtanken. Skillnaden.

Så var du än befinner du, hur många lampor som än lyser i din stake; God Jul. Hoppas du finner lite frid i någon vrå av världen. Och kanske det är just i din vrå dom största skillnaderna görs.