Tjuvarna ska ha brutit sig in via dörren och sedan gått in i kylrummet. Där hittade de sex vildsvin.

Enligt polisens presstalesperson Mikael Hedström finns det inga spår eller vittnen.

– Har någon sett eller hört något så vill vi gärna att de kontaktar polisen, säger han.

Det totala värdet uppskattas till cirka 34 500 kronor.