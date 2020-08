Markus och Michaelas livespelningar från vardagsrummet gav dem en publik som de inte visste fanns: "Har en lista på 450 önskelåtar som vi inte hunnit med än"

– Vi har slutat plocka undan grejerna från vardagsrummet, vi får stå ut med att det ser ut så här nu bara, säger Michaela Odby med en gest mot vardagsrummet. I ett hörn står ett notställ uppställt, och tjocka svarta kablar ormar sig genom rummet åt olika håll. Gitarrer och mandoliner hänger lite överallt, ett piano står inklämt i ett hörn och massor av instrumentcase ligger sked med varandra där de får rum. Någonstans här finns också ett stativ där de klämmer fast en telefon och filmar sig själva varenda gång de kör en spelning, vilket är varje fredag kväll klockan sex.

Det började någon gång i mars, mest som ett sätt att skicka ut en flaskpost till släkt och vänner som man inte längre kunde träffa (både Markus och Michaelas föräldrar tillhör till exempel riskgrupper, upplyser de). Men redan första gången de livestreamade en fredagskonsert upptäckte de att det var betydligt fler som kollade än den tilltänkta publiken, det var hundra pers som hade följt deras spelning. Och sedan har det fortsatt ligga någonstans däromkring.

– Som mest har vi väl haft uppåt 300, men snittet är nog hundra ungefär, säger Markus Odby.

– Sen är det ju många fler än så som eftertittar på klippen också.

De har upptäckt att de har tittare i bland annat USA, Australien, England och Norge. De vet inte vilka det är, men det verkar som att det är en återkommande publik, säger de.

– Det är häftigt. När vi har en spelning i Gävle så vet man ju lite vilka som kan komma, det är begränsat när det gäller vilka som har möjlighet, säger Michaela.

– Men när det gäller det här så har ju faktiskt människor över hela världen möjligheten att vara med.

Streamingkulturen har verkligen exploderat under våren som gick. När musiker och andra typer av artister plötsligt fick se hela sina gigscheman raderade tvingades de försöka nå ut till sin publik på något annat sätt, och livestreaming fanns där som teknik och erbjöd sig att hjälpa till. Men ofta har man som publik i andra änden suttit och tittat med en känsla av att det här hade väl jag aldrig efterfrågat? Formatet har haft en tendens att kännas som en rätt tradig envägskommunikation.

Men Markus och Michaela verkar vara måna om att verkligen kommunicera med sin publik, även i det streamade formatet. Och deras publik verkar också väldigt aktiva i streamens chatt. Bland annat önskar de massor av låtar. Och Markus och Michaela tar emot önskningar.

– Några tar vi direkt på uppstuds, andra lägger vi i en önskelista som vi försöker beta av, säger Markus.

Men de hinner inte med alla önskningar, när vi träffas är det så många som 450 önskade låtar som de inte hunnit köra ännu.

– Folk är väldigt aktiva. Jag tror att de tycker att det är kul att få vara med, förklarar Markus.

Han tror att en annan förklaring till att folk fortsätter kolla på streamen är bredden i musikvalet:

– Vi har kört allt från gamla Iron Maiden till Östen med resten till Monica Zetterlund till Coolio.

Och det är ingen större skillnad på det här och en vanlig spelning, förutom att det är bekvämt att slippa kånka en massa saker fram och tillbaka, säger Michaela.

– Jag får fortfarande samma adrenalinpåslag som på en vanlig spelning ute. Vilket är bra, för det är något som jag skulle ha saknat väldigt mycket annars.

Markus och Michaela har båda hållit på med musik sedan de var barn. De spelar i flera olika band, bland annat Johnny Cash-tributebandet Cash is King (som just nu har en inställd Norgeturné), Dudes and the Duettes, och Fami and the Odd Sons. De senare släppte en skiva i februari, en tidpunkt de själva beskriver som inte helt lysande. Den tänkta releasefesten och allt promotionarbete sköts på framtiden.

Vilket kanske frigjorde lite tid, får man förmoda. Förutom de återkommande fredagskonserterna har de också startat en serie med filmade "långdistansduetter". Där samarbetar de med sångare från lite överalltifrån: från Gävle och övriga Sverige, men också platser som Kroatien, Irland, USA, Finland och Spanien.

Där kommer gästsångaren eller -sångerskan först med ett låtförslag, Markus lägger en grund, och sedan lägger Michaela och den andra vokalisten en varsin stämma. Allt filmas och redigeras ihop, enkelt. Just nu har just långdistansduetterna fått lite semester, men under våren har de publicerat 12 stycken och till hösten har de åtta till på gång.

– Det är kul, för tidigare har man aldrig tänkt att man skulle kunna spela tillsammans med de här människorna, men nu gör vi plötsligt det ändå, säger Michaela.

Hon tycker också det är kul att ha haft rätt intensiv kontakt med musiker från många olika håll under den här coronavåren, för att få höra hur livet tett sig för dem i Spanien och på Irland och så vidare.

Konsertfredagarna i vardagsrummet har emellertid inte tagit semester. Den här fredagen gör de sin tjugonde omgång, vilket firas med en omröstning. Publiken har fått en lista med över 150 låtar att välja mellan i ett särskilt Facebook-event. Alla kan gå in och rösta på sina fem favoriter, och sedan, om man har tur, kanske man kan få höra några av dem under fredagens stream.

En spontan idé i mars har alltså redan börjat bli något av en långkörare. Hur länge kommer de att fortsätta med sina fredagskonserter?

– Vi kommer att fortsätta så länge som det finns ett behov och ett intresse, säger Markus Odby.

– Och så länge vi själva orkar såklart.