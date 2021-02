Mats Åmvall: Han är anfadern till vår tids deckare, men ändå helt bortglömd

För den som intresserar sig för lite äldre litteratur av den så kallade hårdkokta skolan framstår Dashiell Hammett och Raymond Chandler oftast som lärofäderna. Sant är att de banade väg för de böcker om de ensamma, desillusionerade och cyniska privatdeckarna i böcker som formligen vällt över oss från 1940-talet och fram till nu. Hammets Glasnyckeln har fått ge namn till Svenska deckarakademins årliga utmärkelse.

En snabb omläsning visar emellertid att deras böcker inte åldrats med behag, tvärtom. Det är visserligen ett öde som de delar med mycket av äldre litteratur. Men just de här, skrivna som de är i en annan tid fläckas både av ett flitigt användande av n-ordet, till råga på allt försett med diverse nedsättande epitet och en minst sagt misogyn kvinnosyn.

Vi slipper också vår tids kliché, den frånskilde, lätt alkoholiserade kriminalinspektören som är gift med jobbet och som saknar sina barn men aldrig gör något åt det.

Om Hammett och Chandler var banbrytarna så är Ross Macdonald (1915-1983) den som förädlade och förfinade genren. Av för mig okänd anledning är han dessvärre sorgligt bortglömd idag. trots att hans böcker från sent 50-tal och två årtionden framåt var stora läsar- och kritikersuccéer.

Miljön är genomgående det soldränkta Kalifornien. Huvudpersonen alltid åtminstone i de senare böckerna, Lew Archer, privatdetektiv. Tack och lov är hans böcker helt befriade från den sortens obehagligt rasistiska tidsmarkörer som hans föregångares romaner tyngs av. Vi slipper också vår tids kliché, den frånskilde, lätt alkoholiserade kriminalinspektören som är gift med jobbet och som saknar sina barn men aldrig gör något åt det. Eventuellt är han också operaälskare.

Nej, Lew Archer är inte någon vi lär känna närmare. Ross Macdonald är inte någon persontecknare av rang men lidelsefullt intresserad av hur dåtid hänger ihop med nutid, hur skuld och skam från det förflutna kastar sina skuggor över personernas handlande. Mcdonald skalar av lager efter lager av fasaden hos de inblandade.

För Lew Archer är sanningen viktigare än att skipa rättvisa. På det sättet är Mcdonald en djupt moralisk författare på samma sätt som Graham Greene är det.

Archer och Macdonald söker efter den hårfina linjen mellan skuld och oskuld, mellan verklig synd och underlåtelsesynd. Vem är skyldig och vem är oskyldig? Är de vars handlingar begås under oskuldens skyddande skal i själva verket lika skyldiga som de som håller i mordvapnet? För Lew Archer är sanningen viktigare än att skipa rättvisa. På det sättet är Mcdonald en djupt moralisk författare på samma sätt som Graham Greene är det. Och Macdonald nämner själv just Graham Greene som en av sina viktigaste inspiratörer.

Ross Macdonald var en pseudonym för Kenneth Millar, född i Kalifornien och uppväxt i Kanada. 1938 gifte han sig med Margret Sturm, också hon en framgångsrik författare av thrillers med en psykologisk twist.

1959 försvann deras gemensamma dotter Linda Millar spårlöst. Paret Millar fann polisen vara mer eller mindre ointresserad av försvinnande och Millar engagerade en privatdetektiv i sökandet. Dottern återfanns några veckor senare på ett hotell i Reno, Nevada tillsammans med en mycket äldre gift man. Hon hämtade sig aldrig från händelsen utan dog vid bara 31 års ålder.

Det tog naturligtvis paret hårt. Millar påbörjade en psykiatrisk behandling för egen del. Det påverkade hans romaner i grunden. Fokus flyttades nu från en mordgåta till de psykologiska mekanismerna. Kenneth Millar kunde aldrig helt släppa tanken på sitt eget ansvar för dotterns öde. Också hans egen barndom och trasiga uppväxt präglad av föräldrarnas missbruk och frånvaro spelar in i hans författarskap.

Språkligt lyser hans böcker av metaforer: ”Hennes svarta hår hängde ner på ryggen som tilltrasslade sorger.” eller ”Han satt nedbruten och modlös som en burfågel som gett upp hoppet om frihet.”

Hans böcker ska egentligen ses som en enda helhet med gemensamma teman. Platser och personer växlar men de grundläggande frågorna om ansvar och skuld är genomgående. Sin sista bok gav han ut 1976 och senare försvann han in i dimman efter att ha drabbats av Alzheimers. Han avled 11 juli 1983.

Mats Åmvall

är journalist sedan 45 år, countryfantast och passionerad amatörkock.

Lästips:

Den randiga begravningsbilen (The Zebra-striped hearse 1962)

Rysningen (The Chill 1963)

Skuggsidan (The far side of the dollar, 1964)

Död vid ankomsten (The Ferguson affair, 1966)

De flesta böckerna finns på svenska men är hart när omöjliga att få tag på utom via bibliotek och antikvariat.