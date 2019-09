Mats Persson inför V64 på Gävletravet

Gävletravet bjuder på en spännande travkväll på torsdag som toppas med Fyraårsstjärnan med 150 000 kronor till vinnaren. Favorit blir Daniel Rdén-tränade Missle Hill som är ute på sin rätta distans och vi lämnar honom ogarderad på DD, men garderar på V64.

Daniel Redén har för övriga fler chanser den här kvällen och på V64 singelstreckar vi Don Fanucci Zet som är obesegrad och lär förbli det även efter den här starten.

Vi singelstreckar dessutom Jan-Olov Persson-tränade Smedheim Solan som imponerade i ett montélopp senast, men ska inte heller ha några problem att slå det här gänget för sulky.

MATS PERSSON

V64-1

Smedheim Solan har en passande uppgift och måste ha bra chans bara det inte strular från innerspåret. Björs Frej är nykorad Svensk Mästare och kan få loppet om det vill sig väl. Eldvin är jämn och säker men vinner inte så ofta. Art Kjarvald vinner inte heller så ofta numera men formen är riktigt bra.

Ranking: 1-9-2-5-4-3-6-7-8-10

V64-2

Don Fanucci Zet är obesegrad efter tre starter och har ett bra läge och en perfekt proposition. Don’t Be A Loser har inlett karriären bra utan att få vinna och är tidig om man garderar. Bo Diddley blir bättre och bättre och har en vettig platchans. Stallkamraten One Kind Of Art är kanske den bättre av de två, men då måste han sköta sig också.

Ranking: 1-8-3-9-11-10-11-2-6-5-7

V64-3

Antonio Tabac gjorde ett godkänt lopp från ett svårt läge senast och står betydligt bättre till nu. Food Money gör bra lopp varje gång och läget betyder inte så mycket in det här lilla fältet. Canari Match har fått ett par lopp i kroppen och kan vara segermogen igen. Ajlexes Cubano är snabb ut och skulle han komma till ledningen ökar hans chansen.

Ranking: 3-8-5-4-2-7-1-6

V64-4

Red Alert W.F. har fin form och en vaken kusk som kan kompensera ett ett dåligt utgångsläge. Zeus Sensation kommer från seger och duger igen från ett fint utgångsläge. Eli’s Surprise har gått bra för dagen efter ett tävlingsuppehåll och är värd att passa. Christer har gjort tre starter i ny regi och skött sig bra varje gång.

Ranking: 12-3-4-9-10-8-6-5-1-2-7-11

V64-5

Missle Hill går bra varje gång och har en passande uppgift. Forfantone Am gör också bra lopp hela tiden och är tidig om man väljer att gardera. Zabul Fi har läget och formen. Brothers N. Arms är ojämn i prestationerna men kan skrälla till.

Ranking: 7-4-1-8-5-3-2-6

V64-6

Kalashnikov galopperade bort segern kort före mål senast. Håller han sig mera skärpt nu rundar han allt. Ninepoints Lover har ingen märklig rad men är härdad i tuffa sammanhang. Snyggosåfin har inte heller fått till det på ett tag men får inte glömmas bort. Chimbai kan bättre än visat på slutet och är ett skrällbud.

Ranking: 15-8-6-2-9-14-7-12-11-10-1-3-13-4-5

Systemförslag

V64-1: 1 Smedheim Solan. Res: 9,2

V64-2: 1 Don Fanucci Zet Res: 8,3

V64-3: 3,4,5,8 Res: 2,7

V64-4: Alla tolv hästarna Res: 12,3

V64-5: 1,4,7 Res: 8,5

V64-6: 2,6,8,15 Res: 9,14

Systemet kostar: 1x1x4x12x3x4 = 576 rader/kronor

Dagens Dubbel:

DD-1: 7

DD-2: 15

Kombinationer: 1

Övriga lopp

Lopp 1: 2 Önnes Skogman - 4 Hulte Astrid - 5 Eldar. Outs: 1 Eie Brasse.

Lopp 2: 1 Coogan - 6 Radjah D’ Inverne - 3 My Dream Art. Outs: 4 Mellby Don Juan.

Lopp 3: 8 Gullkongen - 10 Bäcklös Tamlin - 1 Gnistas Filur. Outs: 11 Rutbo Roffe.

Lopp 10: 7 Helac Chubbuchanse - 10 Silver Bullit - 9 Tweet Me B. Outs: 2 Beat The Beast.