Mattias "Mangoo" Brånn tog hem årets solo – för låten Kim Kardashian gillade

Mattias Brånn bor i Gävle vid vattnet ute på Norrlandet. I Gävle hamnade han för kärleken, egentligen är han Örbyhusbördig och har minst lika starka kopplingar till Uppsala.

– När jag växte upp i Örbyhus brukade vi gå ut på krogen i Gävle och Uppsala varannan gång, när man bodde mitt i mellan, berättar Mattias Brånn.

När tidningen kommer på besök för att räcka över hans diplom är det i Uppsala mötet sker. I hans nya studio i en takvåning i det gamla hotellet "Gamla Gillet". Mitt i smeten i Sveriges fjärde stad har han utsikt över självaste Domkyrkan. Det är ett läge som klassikern "Eurodancer" betalat för, bland annat. Originallåten har 26 miljoner streams på Spotify och för några år sedan nappade världs-DJ:n Alan Walker på att göra låten "Play" på Eurodancers fundament. Något av en ny vår för den gamla hiten.

Runt millennieskiftet fanns sajten MP3.com där man kunde dela sina låtar och tjäna pengar. Det var via den sajten som Mattias Brånn fick sin första hit med låten "Inside you". Succén med "Eurodancer" var en produkt Napster och DC++ och andra fildelningstjänster som var ämne för het debatt vid tiden. Medan många etablerade artister avskydde den utbredda fildelningen så menar Mattias Brånn att han har den att tacka för att han kan leva på musiken idag.

– Det gynnade mindre artister. Folk började lyssna bredare. Jag fick inga pengar då men retroaktivt har det betalat sig, konstaterar Mattias Brånn.

Insåg du vilken hit du hade skapat när du la ut "Eurodancer" första gången?

– Nja, man hoppas alltid att man gjort en hit. Men jag insåg att den var trallvänlig, haha.

– Idag är konkurrensen så mördande att det måste vara bra mixat. Då kunde det räcka med att det var trallvänligt. Samtidigt kan jag tycka att man övertänker mycket musik idag.

Det är svårt att låta bli att prata "Eurodancer" med Mattias Brånn, det ska erkännas. Eller sommarplågan "Fanta & rosé" från 2010 som han också ligger bakom.

Men det är trots allt för hans samlade produktion under 2020 som han prisas som årets soloartist i Gästrikland. Det gångna året har han exempelvis släppt låten "Happi" via bolaget No copyright sounds där influencers kan plocka låtar till Youtubeklipp och annat.

Självaste Kim Kardashian West valde att ha med Mangoo-låten i ett Instagramklipp om en klädkollektion hon gör tillsammans med Paris Hilton. Den bästa reklamen man kan få? Nja, Mattias Brånn är ändå inte helt tillfreds.

– Om hon bara hade kunnat tagga mig... Jag märkte ett visst uppsving i människor som sökte efter låten men det är synd att hon inte taggade. Det hade avspeglat sig direkt.

Nåja, med sådana framgångar, har det något att få ett erkännande som årets soloartist i Gästrikland?

– Självklart. Diplomet åker upp på väggen. Alla såna här grejer är alltid roliga och detta kommer de jag känner i Gävle och nära och kära i Örbyhus se. Det är faktiskt mer äkta att vara med i tidningen än på Instagram dessutom.

Local Heroes-vinnarna hittills

Årets Local Hero (Arbetarbladets hederspris): Michaela och Markus Odby

Årets live: Viktor Zeidner

Årets låt: Lehnberg & Slim Vic – "Glaskupad (Axel E remix)"

Årets band: Ismael

Årets nykomling: Lisa Peterson

Årets producent: Emrah C

Årets release: Jessica Bohlin – "Från norr till söder"

Årets solo: Mangoo

Årets musikvideo återstår!