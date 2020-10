Med kontinuerlig speltid har Hjelte hittat rätt: ”Inget man varit bortskämd med de senaste åren”

Matchen ser du här: LIVE-TV söndag 15.55: Gefle bortamöter nedflyttningshotade Team TG – se matchen här

Gefle satte sig på bussen tidigt på lördagsmorgonen för att ta sig de dryga 50 milen upp till Umeå och bortamatchen mot Team TG.

Men först blev det ett stopp i Sundsvall för träning.

– Vi fick hålla till på GIF Sundsvalls Sörby IP kan man säga. Där ungdomslagen spelar, säger Hjelte på telefon från bussen upp.

I onsdags kväll tog GIF en imponerande seger borta mot IFK Haninge. Då var det just Hjelte som gav gästerna ledningen på ett volleyskott. Strax efter slog han en genomskärare som frispelade Isac Lidberg.

Lidberg drogs ned, Iu Ranera smekte in den efterföljande frisparken och Gefle hade tidigt i matchen en 2–0-ledning som minuten senare blev 3–0 och till slut seger med 4–1.

Det känns som att du kommit igång på riktigt nu?

– Det har varit mycket upp och ned. Men nu på slutet har jag fått starta mer kontinuerligt och tack vare det känns det bättre och bättre. Man kommer in i det mer och mer, kroppen vänjer sig vid att spela mycket och ofta. Det har jag inte varit bortskämd med de sista åren, säger 23-åringen.

Efter hemmamatchen mot Brommapojkarna var Hjelte besviken på sig själv över alla missade lägen. Nu har det börjat ge resultat på ett annat sätt.

– Jo, så är det väl. Jag har väl ingen förklaring till det egentligen. Men jag hamnar i en liten annan roll nu när både jag och Isac spelar samtidigt. Jag är lite mer på kanten och får vara mer delaktig. Och det är klart att det är kul när man får vara med och bidra till målen framåt, både som framspelare och målgörare.

Och samspelet med Isac Lidberg har också fungerat bra de senaste matcherna. Trots att båda anfallarna påminner om varandra till både spelstil och fysik.

– Vi har ganska olika roller just nu. Isac ska vara mer längst fram medan jag ska ta mer ansvar i defensiven och uppbyggnadsspelet. Men visst, vi är ganska lika och vi vill åt samma ytor egentligen. Men vi turas om och jag tror det blir svårt för motståndarna att försvara sig när den ena droppar ur och den andra går in bakom.

Under söndagseftermiddagen väntar då nedflyttningshotade Team TG, samma TG som under veckan ställde in matchen mot Sandviken pga covid-19.

Och samma TG som Erik Granat och Sebastian Friman spelade för under fjolåret.

– Visst, vi har ju dubbla scouter i dem, så vi ska nog ha bra koll på dem efter genomgången, säger Jacob Hjelte.

Team TG–Gefle IF, avspark 16.00 söndag.

