Medeldistans på DM-programmet i orientering – Boman och Blixt i topp

I H21-klassen tog Gävle OK:s Erik Boman sin tredje DM seger på lika många starter. Erik jobbar och bor i Uppsala men han är moderklubben trogen. Den här dagen var inte Erik snabbast på sin bana utan Thomas Landqvist, Malungs OK, var dryga minuten snabbare på den 5.2 km långa banan. DM-tvåa blev Richard Hejdenberg Gävle OK och trea Björn Ljunggren OK Hammaren.

I D21-klassen blixtrade Emma Blixt, OK Hammaren, till med ett kanonlopp som innebar seger med 1.03 min före GOK:s Pernilla Eriksson. Emma som är endast 19 år tog sin första seger bland D21-damerna. Emma var mycket nöjd med sitt lopp där hon gick upp i ledningen vid den 6:e kontrollen, av 13, och sedan var hon i spets ända in i mål. Trea blev Ann-Sofi Karlsson, Gävle OK.

D18 vanns av Moa Karlsson OK Hammaren. Två endast tio sekunder efter blev klubbkamraten Cornelia Ivarsson.

I H18 blev det dubbelt GOK i topp genom Felix Silver och Jakob Sjöberg. I den tuffa H55-klassen tog Mikael Ingelsson, Ockelbo OK, en fin seger. Harry Hietanen GOK fick se sig slagen med 21 sekunder och Jan Nordin Sundsvalls OK med 59 sekunder.

I D16 segrade favoriten Sara Åbom GOK och i H16 Edvin Mäkinen OK Hammaren.

I D14 toppade Ebba Flodman OK Hammaren i H14 Axel Hejdenberg Gävle OK. Axel hade en tuff kamp med Alfred Jeppsson OK Hammaren. I mål skiljde det endast åtta sekunder mellan de båda. D12 segrade Nilla Enquist OKH och i H12 toppade Gustav Mattson Valbo AIF. I D10 gick segrarn till Viola Forsberg Valbo AIF och i H10 toppade Ludvig Ljunggren OK Hammaren.

Strongt gjort av de små föreningarna att arrangera DM tävlingar på både medeldistans och stafett. Lars Lindgren stod för både karta och banor.

Karl Olof Borg/Läsartext