Medryckande i Betlehemskyrkan när Gefle Gospel Choir firade 20-årsjubileum: "Värme, glädje och hopp"

Konserten var ett sätt att fira körens 20-årsjubileum. Ordförande Anna Helmerson minns hur allt började.

– Det var efter gospelfestivalen i Gävle konserthus som några kände att det vore roligt att få sjunga gospel oftare än en gång per år, säger hon.

Sedan dess har kören repeterat regelbundet och som mest haft uppemot 100 medlemmar. På lördagen var det ett 50-tal män och kvinnor som ställde sig längst fram i Betlehemskyrkan för att framföra 14 speciellt utvalda låtar.

Charlotte Ollward från Örebro har jobbat med Gefle Gospel Choir fyra gånger förut. Nu hade hon lånats in igen för att repetera in låtarna och leda kören under konserten.

– Hon har en fantastisk energi och ett känslosamt scenuttryck, säger Anna Helmerson som själv sjunger i kören.