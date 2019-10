Mendy är nya Gävletrojkan som skapar musik i ett bankvalv: "Blandning mellan Adele och Billie Eilish"

Nere i ett gammalt bankvalv, bakom en metertjock metalldörr, sitter tre personer.

Två av dem heter Mikael Olsson och Mikael Brun Gunnerås. De berättar att de känt varandra sedan fritidsgårdstiden på Helges, och att de haft en mängd musikprojekt ihop. Till exempel har bägge två spelat i det flitigt spelande coverbandet Midnight Express, samt haft en grupp tillsammans med bland annat Daniel Lindström som några år senare gick och vann Idol.

– Då sprack det bandet, säger Mikael Olsson och skrattar.

Det var längesedan nu, ungefär 20 år sedan, men Mikael Olsson berättar att det alltid funnits en dröm om att få spela egen musik.

– Jag har spelat cover i hela mitt liv, och att få stå på scenen och spela låtar man faktiskt gjort själv, det har alltid varit en dröm som funnits där bakom. Och förhoppningsvis är det här det som får det att hända, säger han.

Daniel Lindström är nu ett minne blott, istället är det 25-åriga Amanda Örtenhag som står bakom mikrofonen. Likheten mellan Amanda och Mendy till trots, är Amanda noga att påpeka att de är en trio.

– Alla har olika roller i gruppen. Hittills är det jag som kommit med själva låtidén, sen är Mikael Brun Gunnerås vår ljudskulptör och Mikael Olsson är med och gör det mesta, lite som ett allt-i-allo, säger hon.

De beskriver musiken de gör som bred, och som inte riktar sig mot en specifik målgrupp.

– Vi känner att vi inte vill fästa oss vid en genre, utan hålla det brett, säger Amanda.

Tidigare i år tävlade Mendy i P4 Nästa, med låten "Not gonna be around" och den 8 november släpper de sin nästa singel "Come back to me".

De förklarar att deras första singel var mer radiopopaktig och att den andra singeln är lite lugnare, men ändå med tung power.

– Vi har fått in mycket unika ljud i låten. Det är inte så ofta man hör en distad flöjt till exempel i en sådan här låt, säger Mikael Brun Gunnerås och försöker hitta en passande liknelse, artistmässigt.

– Det låter lite som en blandning av Billie Eilish och Adele, säger han till slut.

Låten är ett relationsdrama, och beskriver en situation där den ena parten är på väg bort från den andra.

– Jag skriver nästan bara ledsamma låtar. Jag har väldigt svårt för att skriva om hoppfullhet, säger Amanda och skrattar.

Mendy ses ungefär en gång i veckan för att arbeta, men enligt Mikael Olsson hade det gärna fått ske oftare.

– Jag hade velat jobba ännu mer med det här, speciellt nu när det känns så otroligt bra. Men vi alla har olika grejer på sidan om som också tar tid.

Amanda berättar att hon länge hoppats på att slå igenom, men att det är först nu hon verkligen vågar tro på att det kan ske.

– Målet med alla projekt jag har gjort har väl varit att slå igenom. Men det har inte funnits drivet eller bredden hos de andra projekten som i det här. Förutsättningarna har inte riktigt funnits tidigare men det gör det nu.

Mendy:

Amanda Örtenhag

Ålder: 25 år

Bor: i centrala Sandviken

Mikael Olsson

Ålder: 41 år

Bor: Furuvik, Gävle

Mikael Brun Gunnerås

Ålder: 47 år

Bor: Kristinaplan, Gävle