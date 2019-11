Mia Skäringer, Oliver Ingrosso och flertalet Halloweenfester – det här händer i helgen

Fredag

Människokroppen - utställning: Söders källa, Gävle, 11-18

Halloween på Furuvik: Furuviksparken, 12-18

Peter, Bruno och Matilda (P, B och M (nästan) unplugged): Gävle Konserthus, 19.30

Lars Demian och David Tallroth: Gasklockorna, Gävle, 20.00

Halloweenparty: Shotluckan, Gävle, 22-01

Halloweenfest i samarbete med Partykungen: Echo Nightlife, 23-03

Halloween på Olivia med Mwuana: Olivia, Gävle, 23.00.

Lördag

Förvandlingen: Folkteatern, Gävle, 15.00

Dubbelt skivsläpp med Christopher Andersson Bång och Åsa Larsson: Spegeln, Gävle, insläpp 19.00

Stulen kärlek - med Stefan och Krister återförenade: Gävle Konserthus, 16.00 och 19.30.

Claes Malmberg – Mr Universum: Gävle teater, 19.00.

Mia Skäringer - Avig Maria - No More Fucks To Give: Göransson Arena, Sandviken, 20.00

Liveband på Järnvägskrogen – The Last Cow och Virago’s: Gävle, 21.00

Halloween på Olivia med Oliver Ingrosso: Olivia, Gävle

Halloweenparty tillsammans med Partykungen: Harrys, Gävle, 22.00

Halloweenparty - Haunted Church: The Church, Sandviken, 22.00

Kaliffa: Echo Nightlife, Gävle, 23.00

Söndag

Gävles största bordsloppis: Gävletravet, 11.00

Skenbart självklart - årets revy med Ockelbo amatörteaterförening: Gotan, Ockelbo, 16.00

Mozarts Requiem: Heliga Trefaldighets Kyrka, 16.00

Konvaljerna och kompband lett av Rolf Lönn ger ABBA-fest-konsert: Lingbogården, Ockelbo, 18.00