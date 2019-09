Miljökrisen fick henne att börja med musiken igen – Resmiranda skjuter igång klimatstrejkveckan

Visst, Åsa Larsson har inte levt fem år i total musikcelibat. Hon har arbetat med musik i form av jobbet som kyrkomusiker och på kulturskolan i Gävle. Men vardagen gjorde att hon 2013, då hon senast släppte en EP, "Mellan stiltje och storm", valde att ta ett avstånd från musiken.

– Livet kom emellan och jag fick fullt upp med tre barn och jobb.

Hon väcktes ur dvalan när hon hörde ett tal med den tidigare generalsekreteraren på FN, Ban Ki-moon.

– Jag minns det jättetydligt. Han sa att vi är den första generationen som kan utrota fattigdom – och den sista som kan stoppa klimatförändringar. Då insåg jag hur illa det faktiskt är.

Hon började fundera på vad hon kunde göra för klimatet, och insåg att hennes artisteri och kreativitet var ett enkelt och självklart sätt.

– Människor kan lyfta klimatfrågan på massa olika sätt. Det finns så många kreativa människor som lyfter det på sitt eget sätt.

Hennes nya singel "No more hiding" följs i november upp av skivan "For the trees". I skivan lyfter hon miljöfrågorna och har även tonsatt en del texter som skrivits i ämnet.

– Jag har bland annat tonsatt texter av Clare Dubois (grundare av miljönätverket Treesisters, reds. anm). Men jag har även själv skrivit många av texterna.

Hon berättar att hon även är aktiv i en del miljöorganisationer, och att klimatintresset gjorde att hon fick chansen att uppträda på den schweiziska ambassaden.

– Jag hade sjungit på Skansen, och var på middag på kvällen. Det var med bland annat kungafamiljen, och så började jag prata med den schweiziska ambassadören om de här frågorna. Då slutade det med att jag fick komma och sjunga på ett klimatevent han arrangerar varje år.

Men nu är det alltså klimatstrejkvecka som gäller och Åsa Larsson, eller Resmiranda, inleder med att uppträda på Bergs kvarncafé i Torsåker.

– Jag sjunger solosång och spelar piano. Jag har spelat där förut och det är precis så där intimt och mysigt som jag vill att det ska vara. Det ska bli jätteroligt.

I slutet av veckan, den 27 september, är hon också körledare under ett körhappening på Rådhustorget i Gävle.

– Alla som kommer och vill vara med utgör kören. Det krävs ingen som helst förkunskap utan vi lär oss på plats, säger hon.

Klimatstrejkveckan, internationellt kallad Global week for future, sträcker sig mellan den 21 och 27 september. Syftet är att sätta press på världens ledare inför FN:s toppmöte i New York där bland annat Greta Thunberg och Stefan Löfven är på plats, för att diskutera hur Parisavtalet ska genomföras.

– Internationellt är rörelsen större, runt om i världen sker stora saker. I Oxford är det till exempel generalstrejk. Där låter man arbetarna gå ut i demonstrationer, säger hon och fortsätter.

- Det är lätt att man stänger av när man tänker på miljöfrågorna. Det kan kännas meningslöst, men jag tror att det där likgiltiga är farligt. Man måste våga se.

Det här händer under klimatstrejkveckan 20-27 september:

21/9: Resmiranda, Bergs kvarncafé, Torsåker, 19.30

27/9: Demonstration för klimatet, Rådhustorget, Gävle, 10.00-19.00

27/9: Körsång för alla, Rådhustorget, Gävle, 17.00