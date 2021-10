Miljonsmäll för utvisade islamisten som grundade Nya Kastets skola

När regeringen hösten 2019 fastslog att Abdel Nasser El Nadi tillsammans med bland andra gävleimamen Abo Raad är ett hot mot Sverige och ska utvisas valde El Nadi att frivilligt lämna landet. Han vistas enligt uppgift till sajten Doku i Turkiet.

Månaderna innan han togs i förvar av Säkerhetspolisen förde han över mångmiljonbelopp från sina bolag som drivit Safirskolan och Vetenskapsskolan i Göteborg till ett privat konto i Malta.

Nu har Skatteverket beslutat om skattetillägg på nästan fem och en halv miljon kronor för pengar som han tillsammans med bolagets revisor via en rad snabba transaktioner mellan olika dotterbolag ska ha flyttat till skatteparadiset.

"Safirskolan AB har under 2018 och början av 2019 överfört betydande belopp från ett av bolagets bankkonton i Swedbank direkt och indirekt via det av dig helägda moderbolaget West Business AB samt via systerbolaget Amatist i Göteborg AB till ett bankkonto på Malta via ytterligare ett systerbolag, Omar Consulting AB. Omar Consulting AB ska där ha varit innehavare till ett antal depåkonton hos en lokal aktiemäklare. Vad som därefter hänt med pengarna är oklart", står det i Skatteverkets beslut.

Revisorn är tillsammans med Nya Kastets skolas tidigare huvudman Rabie Karam även åtalad för grovt bokföringsbrott i bolaget som drev den nu nedlagda skolan i Gävle.

Skatteverket kommer att försöka driva in pengarna via en släkting som Abdel Nasser El Nadi gett fullmakt att företräda honom och hans bolag.

Abdel Nasser El Nadi är tillsammans med Abo Raad ursprunglig styrelsemedlem i Al Rashideen, utnämnd av den stiftelse från Quatar som finansierade köpet av den före detta metodistkyrkan på Söder i Gävle. Han drev bolaget som fick tillstånd att starta Nya Kastets skola innan det överläts till Rabie Karam.