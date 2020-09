Million listar: Elitseriens 20 mest färgstarka profiler: "Var han ämnad för något större?"

Erik Pettersson, anfallare, AIK

En nästan mytisk personlighet i den här sporten. Har varit en världsspelare sedan tonåren och när "EP:s" karriär summeras i framtiden är det fullt möjligt att han nått statusen som svensk bandys bäste genom tiderna. Har en aura som signalerar integritet och slutenhet och förekommer allt mer sällan i media. På väg att bli en bandyns Greta Garbo?

Johan Löfstedt, mittfältare, Villa Lidköping

Har man problem med Johan Löfstedt är risken överhängande att man också brottas med bekymmer hos sig själv. En soligare lirare är nämligen svår att hitta, i alla fall på den nivå han spelar sin bandy. Men visst kan det brinna också, som efter "Winter Classic" i Tillberga för fyra år sedan. Löfstedts kritik mot arrangemanget och Tobias "Zocke" Johnssons försvarstal är och förblir en Bandypulsklassiker.

Christoffer Fagerström, anfallare, Hammarby

Med en stjärnas utstrålning står Fagerström för något annat än svensk jantelag. Efter säsongspremiären hade han, trots 3–8-smörj mot Sirius, inga problem att säga att "Bajen" värvat honom för att vinna. Det självförtroendet gör honom per automatik intressant. Har också en förmåga att leverera innehåll i allt han säger.

Andreas Bergwall, målvakt, AIK

"Nu är det väl sista säsongen?" frågade sig säkert många – för ett decennium sedan. 46 år ung tillhör Bergwall fortfarande bandyvärldens yttersta målvaktselit. Mellan stolparna uppenbarar han sig nästan som en vålnad med Jason Vorhees-mask, men det är ju för väl att Bergwall inte angriper människor. Det brukar vara målburen eller bollkorgen som drabbas när demonmålvakten brinner av.

Svenne Olsson, tränare, Broberg

En av bandyns "goa gubbar". Har synts överallt i flera olika roller de senaste åren, vilket till slut tvingade honom till en timeout i vintras. Nu tillbaka i Broberg där han hör hemma. Ibland en ifrågasatt taktiker, men få kan bestrida att en fulladdad Olsson är en utmärkt truppbyggare och energispridare. Kanske den person i svensk bandy som man allra helst skulle grilla och ta ett glas med.

Daniel Andersson, anfallare, AIK

Antingen är det ett svaghetstecken för sporten att en 1983-född veteran kan värvas till en guldkandidat drygt tre år efter avslutad karriär. Eller så är det beviset för den stora grundtalang som bor i Daniel Andersson kropp, som på kort tid gått från pizzafluffig till stenhård. Hur det än är så blir elitserien en lirare och profil rikare med 83:an tillbaka. Har ett munläder som få matchar.

Se Anderssons solonummer mot Vänersborg i december 2016

Daniel Mossberg, mittfältare, Hammarby

Inte heller Mossberg är ung längre, men 39 år fyllda är den vaggande eleganten fortfarande en starkt brinnande kraft i vår sport. Efter Bollnäs första semifinal mot Villa i vintras var veteranen så het att han började mixa ihop svenska ordspråk. Att man ska "sopa under egen matta" innan man uttalar sig är ett klassiskt citat från en klassisk lirare.

Jesper Eriksson, mittfältare, Villa Lidköping

För några år sedan pratade den, på gott och ont, ultraverbale mittfältsmotorn själv om hur jävlig han kunnat vara mot både lagkamrater och motspelare. Med åldern ska det ha blivit bättre, för vem vill bli "ihågkommen som en idiot"? För en journalist är han i alla fall en sanndröm. Att intervjua Eriksson är som att gräva med handen i någon suspekt låda i Fångarna på fortet: man vet aldrig vad man får.

Patrik Nilsson, anfallare, Bollnäs

Att lansera Nilsson som bandyns Zlatan är lika nytt som starkladdad glögg i portföljen, men det gör inte jämförelsen felaktig. Storleken, urkraften, den aldrig sinande lusten för mål och den inte-så-lite självsäkra uppsynen – det är check i många boxar. Påstår själv att han inte har några särskilda rutiner inför match, medan lagkamrater vittnar om det diametralt motsatta.

Daniel Berlin, mittfältare, Sandviken

Symbolen för en lagkapten sedan Andreas Westh slutade. Var Berlin ämnad för något större? Typ NHL? Det är åtminstone känslan man får i hans närvaro. Å andra sidan är ju bandy vackrare än käppakrig. Går dock inte att nämna Berlins namn utan att kollega Bäckman tjatar om "bandyns Peter Forsberg". Tröttsamt, men det stämmer nog. Riskerar att bli utbränd i vinter när han nu ska dra ett ännu större lass i SAIK.

Mattias Sjöholm, tränare, Motala

Albin Rohlén fick sig en näsbränna när han drog korsbandet under en fotbollsmatch i våras. Albin Bjerkegren ifrågasattes öppet för sitt beslut att återvända till Sandviken. Rätt eller fel får andra bedöma, men klart är att folk kan få veta hut när känslomänniskan Sjöholm är i farten. En av elitseriens mer högljudda tränare, och vad han fått ut av Motalas spelartrupp de senaste åren visar också på stor kompetens.

Martin Andreasson, försvarare, Villa Lidköping

Har det forskats runt vilka krafter som är i rullning när Andreasson ger uttryck för ett baklängesmål, felaktigt domslut eller ett sent avgörande för Villa? Borta hos ärkerivalen Vänersborg brukar Aviciis "Heart upon my sleeve" spelas vid hörnor. Den, eller Per Gessles "Här kommer alla känslorna", hade funkat bra som soundtrack till högerbackens bandyvärv. 110 procent engagemang och en citatspottare av rang.

Martin Krigh, mittfältare, Tellus

Omslagspojken för det bottentippade men så sociala medier-begåvade Tellus. I kriget mot sin kropp, genom knäskador och en avskuren (!) hälsena, har den här killen fått leva upp till efternamnet. Hur intensivt han älskar sitt Tellus? Så mycket att ett avgörande 3–2-mål borta mot Villa Lidköping kan få honom att glömma bort hur man åker skridskor.

Se när Krigh halkar efter matchhjälten Jonas Enander i superknallen från 2017

Magnus Joneby, mittfältare, Västerås SK

Magnus Joneby är för VSK vad möbelserien Lack är för IKEA – beständig. Lack brukar han även göra motspelare och motståndarfans, för VSK-kaptenen kan ju det där med att väcka känslor. Tuggar tydligen så mycket att han ibland pekas ut som extradomare. Domarbas Håkan Sjösten ringer väl när Jonebys karriär är över? Som för övrigt blir en sorgens dag för Mesta mästarna.

Magnus Fryklund, försvarare, Broberg

Otaliga var mittfältarna och anfallarna som drog suckar av lättnad i våras när beskedet kom: Fryklund slutar. Som en Freddie Kruger-figur (tydligen Freddy vs Jason-referenser som gäller i dag) lär han nu vara åter i deras huvuden om nätterna. För Fryklund är tillbaka. Ärrad och sargad, men med en kropp som ska hålla för att sätta stopp för motståndare i en säsong till. Vågar man hoppas på fler utspel som det nedan?

Johan Esplund, mittfältare, AIK

Ska det egentligen behöva motiveras? En av bandyns starkast lysande stjärnor, och då snackar vi nog faktiskt sedan sportens begynnelse. På isen bjuder Esplund på unika trollkonster och i media är han närmast filterlös i sitt tyckande och tänkande. Nu ska han spela för AIK efter ett minst sagt infekterat uppbrott med Villa. Räkna med nya rubriker.

Jonas Edling, anfallare, Edsbyn

Hur uppnår man profilstatus när man egentligen saknar de "rätta" egenskaperna? Fråga Edsbyns lagkapten, det är han som behärskar den konstformen. Medan vissa älskar att stå i centrum nöjer sig Jonas Edling med att knega, spela bandy, vara med familjen och lyssna på stadiga dansbandslåtar. Har med sitt avmätta sätt att vara blivit något av en kultfigur i sociala medier på senare år.

Per Hellmyrs, ytterhalv, Bollnäs

Bollnäs storstjärna är egentligen ingen särskilt explicit profil. Det som gör den så företagsamme Hellmyrs så stor är genomslagskraften. Är det inte i idrotten så är det inom fastighetssvängen eller via engagemang i lokalsamhället. Men mest av allt är han givetvis en bandyartist som bär sitt lag på sina axlar. Sägs vara den svensk som haft bäst betalt i ryska ligan. Det förstärker bilden av hans kompetens och varumärke.

Esa Määttä, tränare, Sirius

Familjen Määttä har invaderat elitserien på senare år, med storebror Teemu som poänggarant i Sirius och tvillingarna Tuomas (nu i Neftyanik) och Tommi som guldmakare i Edsbyn. Sedan 2018 har pappa Esa tränat Sirius och mer eller mindre revolutionerat klubben med sin proffsighet och karisma. Som profil betraktat är han större än sina söner. Vore förvånande om han inte tränar en storklubb vad det lider.

Simon Jansson, mittfältare, Edsbyn

Lägger man örat mot rälsen växer en bild fram om att Jansson också tillhör skaran med profiler som i viss utsträckning delar bandy-Sverige. Hos sina egna blir han en älskad publikfavorit, andra tycks störa sig på honom. Kanske är det bara provocerande med någon som aktivt verkar trivas och frodas i sin stjärnroll. Simon Jansson tar plats, på isen och vid sidan av, och han gör det som en landets bästa.