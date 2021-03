Minnesord: Albert Gibbs

Han vigde sitt liv åt politiken och fackföreningsrörelsen. Fackmöten hölls hemma vid vårt köksbord och när det var valår omvandlades köket till en sambandscentral där hela familjen, tillsammans med partikamrater, hjälptes åt att vika valsedlar. Min favorituppgift var att försegla kuverten med fina, runda klistermärken.

Kommunfullmäktige var också en sådan företeelse som tog plats i vårt kök, inte fysiskt så klart, men via radion. Vi satt hemma i köket och lyssnade till kommunfullmäktige där pappa stred för sin politik och suckade åt de politiker som helt enkelt inte förstod hur samhället skulle byggas. Även om pappa var enormt engagerad i politiken så hade han en unik förmåga att somna, på kommunfullmäktige, när diskussioner blev alldeles för långrandiga. Då fick vi höra hur ordföranden knackar i bordet och säger ”Gibbs, är du med oss?!”.

Ja, det var min pappa det, Albert Joseph Gibbs. Även kallad Joe.

Jag fick tidigt lära mig om politik, arbetarrörelsen och att första maj var en viktig dag för oss. Jag deltog i många demonstrationståg som barn och minns hur vi samlades på Södermalmstorg för att tåga tillsammans på Gävles gator och skandera olika ramsor (eller slagord om man så vill) så som ”stoppa borgarna, i papperskorgarna”, vilket var en av mina favoritramsor. Det lät ju så himla kul att få stoppa borgar i korgar. Jag förstod inte hur en stor borg skulle kunna få plats i en liten korg.

När de andra barnen på dagis önskade Imse vimse spindel på sångsamlingarna så önskade jag Internationalen och Bandiera rossa.

Jag fick lära mig att se mina medmänniskor som jämlikar, att alla skulle dra sitt strå till stacken – efter bästa förmåga. No man is an island. Jag fick lära mig att använda min röst och tala för dem som själva inte kunde, att ta strid mot orättvisor och rasism. Att inte vara tyst. ”Du ska veva utav bara helvete” sa pappa. Lagom civil olydnad när den är som bäst.

Trots att pappa hade sin politiska ståndpunkt till vänster så samarbetade han bäst med högern. Hur kunde det vara så, kanske ni undrar? Jag tror att det var så att pappa var bra på att skilja på sak och person, samt att se varje sakfråga för vad den var. Ett förslag var inte per automatik ett dåligt förslag bara för att det kom från oppositionspartierna.

Pappa var en stark motståndare till att kasta saker. Inte ens sådant som var trasigt skulle kastas. Allt går ju att laga. Att köpa nytt var det värsta han visste, så även om metallfjädrarna i den 20 år gamla resårmadrassen bokstavligt talat stack ut och var en hälsorisk så skulle han inte ha en ny madrass. Han bara vände på den.

Hans idé om att aldrig kasta saker i onödan kunde, som sagt, gå till överdrift. Som den gången jag färgat håret på mamma, i en rödbrun mahognyton, och det fanns en liten skvätt färgblandning kvar i flaskan. "Det ska inte slängas", sa pappa, och använde den sista färgskvätten på sitt eget huvud. Hans gråa lockiga kalufs blev inte så där mörkbrun, som han hade trott. Den blev rosa.

Min pappa kallades för Twinkle Toe när han växte upp, för han var ”en jävel på att dansa”. Ja, visst var han väl det?! Gubben kunde dansa som ingen annan och när han sjöng så tog han i från tårna och lämnade ingen oberörd. Han hade en stark och tongivande röst på många sätt. Politik i alla ära men när han sjöng så fanns det inget som kunde tysta honom. Han sjöng överallt. Jämt. Om det var pinsamt när jag som barn gick på stan med en pappa som sjöng högt och obekymrat? Ja, skitpinsamt. Men i retroperspektiv – otroligt roligt.

Han hade en färgstark personlighet och var på många sätt en karaktär. En karaktär som många kände till, på gott och ont. Jag har, otaliga gånger, haft konversationer som gått ungefär så här, ”Hette du Gibbs sa du? Är du möjligtvis dotter till Albert Gibbs?”. Jag visste aldrig huruvida vårt släktskap skulle ligga mig i fatet eller om det skulle vara mig till gagn.

Pappa hade starka åsikter som han artikulerade och tog strid för vilket innebar att han inte var älskad av alla. Men, han var älskad av mig och jag svarade alltid stolt ”Ja, Albert Gibbs, det är min pappa det!”

Sov gott pappa Joe, vår legendar.

Linnea Gibbs