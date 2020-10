Minnesord: Birgitta Gabrielsson

Hillebygden stod Birgitta väldigt kärt och nära, och varje år sjöng Evakören vid julottan i Oslättfors kyrka. Det var så vackert på juldagsmorgonen när Evakören åkte i chartrad buss till Oslättfors. Vi sjöng upp oss i bussen för att spara tid inför gudstjänsten.

Birgitta gjorde många arrangemang för Evakören och vi sjunger fortfarande hennes sånger. Vi sjöng jazz, evergreens, barbershop, visor, med mera.

Birgitta var alltid glad och positiv, och våra körövningar varje onsdag var en glädje.​

Evakören gjorde många framträdanden varje år, och när Gävle stad firade 550 år 1996, framträdde vi vid Rådhuset på nyårsafton efter tolv-slaget. Det var mycket kallt den kvällen, men det var fullt med publik som trotsade kylan.

Birgitta Gabrielsson och Evakören gjorde ett flertal resor på så kallade Körverkstäder, i bland annat Hudiksvall, där vi gick parad genom staden och sjöng, och i Bollnäs kyrka där vi hade gospelkonsert tillsammans med flera körer under ledning av Quincy Fielding pastor från Los Angeles samt Beverly Glenn, Stockholm.

Vi gjorde flera resor tillsammans. 1996 i maj besökte vid Mallorca. Den 17 maj, Norges nationaldag, framträdde vi med sång vid gudstjänsten i Svenska kyrkan i Palma de Mallorca.

Vi reste även upp till klostret i Lluc, där vi efter gudstjänsten fick lov av prästen att framföra svenska psalmer i klosterkyrkan. Kyrkobesökarna hade börjat gå ut ur kyrkan, då Evakören börjar sjunga. Birgitta dirigerade oss och vi började sjunga psalmen "En vänlig grönskas rika dräkt", besökarna från kyrkan vände om, gick tillbaka in i kyrkan och satte sig i kyrkbänkarna igen. Evakören med Birgitta sjöng ytterligare ett par psalmer. Det blev en fantastiskt- och känsloladdad upplevelse. På Kristi Himmelfärdsdag, blev vi på kvällen bjudna till ett svenskt par som bodde i Santa Ponsa, Mallorca. De bjöd oss på BBQ tillsammans med utlandssvenskar som var bosatta på ön samt prästen från Svenska Kyrkan i Palma. I parets trädgård framförde vi blandade sånger under Birgittas ledning.

Vi gjorde även en resa till Budapest, där vi hade ett samarbete med en blandad kör ifrån staden. Birgitta Gabrielsson ackompanjerade Evakören och vi gav en fantastisk konsert i Müvészetek Palotája – Konsternas Palats, som ligger vid Donaus Pest-sida.

När Evakören och Gefle Drängar hade Good Old Days på Gävle Teater, spelade Birgitta piano till allsångerna. Vi sjöng bland annat Lambeth Walk, Maybe it's because I'm a Londoner, Isabella, med flera.

Birgitta Gabrielsson var Evakörens dirigent- och körledare 1986–1997.

Birgitta, du fattas oss!

Birgitta Plyhm, tidigare ordförande i Evakören