Minnesord: Ingrid Wallman

När vi flyttade till Gävle i början av 1990-talet var Ingrid och Calle bland de första vi träffade. Från första början utvecklades en spontan vänskap och gemenskap mellan oss, och vi hade lyckan att bli inneslutna i deras familjetraditioner. På så sätt kände vi oss tidigt välkomna i Gävle. Ingrid utgjorde den självklara centrala punkten kring vilken alla grupperade sig och kände en lycka över att få vara i hennes närhet.

Ingrid var osjälviskheten personifierad – hon ställde alltid upp för alla andra, såg ögonblickligen vad som behövde göras eller vem som behövde hjälp, exakt i rätt ögonblick.

Dessutom var hon en gudabenådad matmor, som aldrig drog sig för att ställa till med fest, där hon lagade i princip all mat själv. Vi kommer aldrig att glömma de mångomtalade gåsmiddagarna, som hon och Calle under 20 år bjudit in till!

I sin profession var hon framstående, men det får andra vittna om. Vi vill bara nämna den resa vi gjorde tillsammans till Montenegro våren 2018, då Ingrid kunde pusta ut något och njuta på egen hand under promenader i det underbara bergslandskapet och även upptäcka den vackra renässansstaden Dubrovnik i Kroatien. Även på den resan hann hon sträcka ut en hjälpande hand och skänka lindring vid några tillfällen. Hennes vakande öga vilade över oss alla.

Vi kommer att bevara Ingrid i varmt minne, våra tankar omsluter Calle och de tre döttrarna.

Vännerna Margareta och Håkan