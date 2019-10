Minnesord: Lars Nilsson, Valbo

Lars var en idrottsman ut i fingerspetsarna. Under många år var han en framstående långdistanslöpare i Valbo AIF:s färger, sedan blev det mycket skidor och under ett antal år tävlade han för Storviks IF. Sedan var det dags för ännu en sport för Lasse. Nu blev det triathlon som gällde och även här presterade han på topp.

När han kom upp i pensionsåldern satsade han åter på skidsporten och blev ett toppnamn i veteranklassen. Den senaste vintern vann han två guld och ett brons på Veteran-VM i Norge.

Lasse var en genomtrevlig och vänlig idrottskamrat som jag har känt sedan vi var i 20-årsåldern. Vi tävlade tillsammans i Valbo AIF friidrott i många år. Jag minns speciellt ett lopp i Gävle med mål på Strömvallen, vi kämpade man mot man och jag svimmade efter målgång. Vem som blev först minns jag inte.

Senaste gången jag träffade Lasse var den senaste vintern då han tränade i Högbo. Han flög förbi mig och var i strålande form, och i dag finns han inte med oss längre, det är ofattbart att så är fallet!

Lasse var en fantastiskt trevlig och hjälpsam medmänniska, vilket bevisas av hans insats vid ett Kommun-SM på på skidor för ett antal år sedan. Min fru och några av hennes kompisar var med och det var ett ”riktigt vallningsföre”. Lasse hjälpte till att valla deras skidor, varför han fick mycket liten tid till att valla sina egna.

Vila i frid Lasse!

Idrottskamraten Karl Olof Borg