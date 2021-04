Minnesord: Willian Wallström

William var född i Gävle och bodde hela sin levnad i staden. Han startade sin yrkeskarriär under 60-talet på AGA-radio som låg vid Kungsgatan och under en period också på Radiokompaniet. Sedan kom yrkeslivet att mest handla om bilar. William arbetade på Gävle motorfabrik, därefter reste han landet runt och sålde motoroljor. I början av resandet lånade William bilar av kompisar. Han skaffade snart en egen bil, en Volvo Amazon, som han plockade ut baksätet på. Det utrymmet fyllde han sedan med oljor som var till försäljning. Det var under en sådan tur i Dalarna som han hittade en fyrsitsig Ferrari 250 GTE som stod på en gård. William lämnade Amazonen och lade 19 000 kronor i mellan och körde hem i Ferrarin. Med den åkte han sedan på många Ferrariträffar runt om i landet.

Bilintresset tog William till att bli bilförsäljare, han jobbade åt bland andra Bil o Buss, Bröderna Lindqvist bil, Wickmans bil, Elles bil och på Thunbergs bil. Sin bästa bilaffär gjorde säkert William när han sålde Ferrarin, han fick i runda slängar 350 000 kronor. För den slanten köpte han sin båt Kvasthilda, en Contrast 33 som han seglade under drygt 20 års tid, ända fram till sin bortgång. Innan dess seglade han en Neppar 12:a i trä och efter den en Maxi 77:a. Hemmahamn hade William i Öregrund sommartid. Seglatserna gick alltid söderöver till Roslagen och till Stockholms skärgård där han ofta mötte upp kompisar i sina båtar från Gävle och så seglade de runt tillsammans där.

Sitt pensionärsliv tillbringade William med att sköta huset i Olsbacka. Han höll sig i fin form genom regelbunden träning med sitt gympagäng på Fjärran Höjder. Men kanske trivdes han bäst på Fliskärsvarvet. Där fick han utlopp för sin kreativitet på att lösa problem. På Fliskärsvarvet kallades han av kompisarna Sir William, alltid prydlig, skägget alltid välansat, höll sig med egen frisör. Han var en fixare, löste kluriga fel på grejer åt många båtägare. Lagade hellre än slängde bort. Han hade fem gräsklippare som stod i kö för att repareras i båthuset. William gillade problemlösning till allas vår stora glädje. Han hjälpte till att serva SK Surfings klubbåt Särken, trots att han inte ens var medlem i den klubben.

Snäll, vänlig, hjälpsam, omtänksam, var Williams signum.

Williams gamla Ferrari ägs idag av Per Gessle och sägs idag vara värd sex millioner kronor. Det skojade vi ofta om att han inte var så bra bilförsäljare ändå. Hur som helst var Sir William i alla fall mycket nöjd med den där bilaffären. Procentuellt gjorde jag den bästa affären på den där Ferrarin, sa Sir William.

Saknaden är stor.

Genom vännerna på varvet:

Rostfria Owe, tandläkar Mats, Wilnie, Halvan, Fiskarn Forsman

Ferrarin

Kvasthilda