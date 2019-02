Minnesord: Magnus Lundberg, Gävle

Magnus föddes som nummer fyra av fem i Åke och Ingrid Lundbergs barnaskara. Vi lärde känna Magnus sedan familjen flyttat in i radhuset på Berghem i Umeå. En samlingsplats inte enbart för oss som via idrotten lärde känna honom och familjen. Det Lundbergska hobbyrummets digra skivsamling och garagets pingisbord på Nydalavägen var en populär samlingspunkt. Tillsammans tränade och tävlade vi med Magnus i längdåkning och orientering i IFK Umeås regi fram till 1969 då orienteringssatsningen fortsatte i OK Björken. Det blev framgångsrika juniorår i längdspåren, med Junior-SM-guld i stafett 1971 och 1972.

Efter de naturvetenskapliga gymnasiestudierna vid Östra Gymnasiet i Umeå, gjorde han en heltidssatsning på längdåkningen. Något som bland annat resulterade i en landslagsplats och start vid Junior-EM 1973. Under plutonbefälsutbildningen vid K4:s Idrottspluton 1974, fick han astmaproblem och lämnade elitsatsningen på skidor. I stället gav han orienteringen sitt idrottsliga engagemang och vann 1974 Junior-SM-stafetten tillsammans med bröderna Fries.

Hösten 1975 började Magnus ingenjörsstudier vid KTH:s maskinlinje/kraft och värmeteknologi i Stockholm. Något som resulterade i arbete, först i Ångpanneföreningen och sedan i Svenska Energiföreningen, innan Janne Djärvgruppen i Solna lockade med en roll som konsult och egenföretagande. Detta bland annat med värmeverksbygge i Hudiksvall.

I Stockholm träffade han sin blivande livskamrat, arbetsterapeuten Malin Andersson. De gifte sig 1988. I november året därpå, halvåret innan flyttlasset gick till Gävle, anlände förstfödde sonen Leo. I Gävle utökades barnaskaran i villan i Hemlingby med sonen Joar 1991 och sedan med tvillingarna Olof och Tor 1993.

Åren 1990–2006 var Magnus verksam i Gävle Energi AB, först som chef för affärsområde värme fram till 2001då han tog över som vd för koncernen.

2006-2007 var han tillförordnad vd för Svensk Fjärrvärme i Stockholm men startade egen konsultfirma 2007.

Innan sjukdomen slog till var Magnus aktiv i Gävle Orienteringsklubb och under åren 2010-14 var han klubbens ordförande och bidrog där till att klubben 2012 framgångsrikt arrangerade sprint-SM i orientering.

Vår saknad av en mycket klok, trygg och pålitlig kamrat sedan ungdomsåren är stor, men minnena av Magnus och hans varma humor och omsorg om kamrater och familj kommer att leva vidare.

Ungdoms- och idrottskamraterna Per Nylander, Clas och Anders Fries