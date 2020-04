Misstänkt för Hoforsmordet begärde kontaktförbud från häktet – mot vittne: "Frustration över situation"

Det var vid 18-tiden den 17 januari som polisen larmades till Göklundsvägen i Hofors. På plats hittades en man i 70-årsåldern död och händelsen rubricerades direkt som mord.

Misstankarna riktades snabbt mot två kvinnor.

Cirka tio minuter efter att mannen hittats greps en 65-årig kvinna på brottsplatsen. Hon misstänktes snabbt för mord. Tre timmar efter det kunde även en kvinna i 50-årsåldern gripas, på en annan plats, och misstänktes för grovt skyddande av brottsling.

Samma dag efterlystes en 55-årig man, misstänkt för mord. Fem dagar senare hittades. Han häktades som sannolikt misstänkt. Kvinnorna släpptes ur häktet.

Den yngre av kvinnorna är fortfarande misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Men den äldre av dem har helt avskrivits från misstankar och betraktas nu som ett vittne.

I mars begärde den häktade mannen, lite oväntat, kontaktförbud för den 65-åriga kvinnan.

– Han har sökt det under utredningen. Det är någon from av utslag för hur han känner just nu. Hon har varit med på platsen och han vänder sig lite mot henne då. Lite fascinerade är det. Jag tror att det är någon form av frustration över situation att han sitter där han sitter.

Mannen fick avslag på sin begäran.

Samtidigt rullar mordutredningen på och kammaråklagare Therese Stensson säger att målet är att väcka åtal den 29 april.

Bakgrunden till mordet börjar nu också klarna.

– Jag skulle säga att det inte finns något motiv. Det handlar om påverkan, det är min bedömning. Att NN (den häktade mannen) har varit påverkad och även hans sinnesstämning.