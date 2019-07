Misstänkte Ockelbomördaren häktas – advokaten: "Han förnekar mord"

Den misstänkte Ockelbobon larmade själv polisen under natten till måndag och begärdes häktad under gårdagen. Under tisdagen häktades han på sannolika skäl misstänkt för mord. Åklagaren uppgav tre skäl till häktningen.

– Det finns risk att han flyr, samt risk för fortsatt brottslighet och att han kan påverka brottsutredningen. Vi bedömer att häktningsunderlaget är starkt, säger åklagare Carl Johan Granlund.

Advokat Lars Ståhlberg menar att beslutet var väntat.

– Så är det, det är en allvarlig anklagelse. Men min klient förnekar brott, han menar att han hamnade i ett gräl med sin fru och knuffade henne varpå hon föll illa och att det hela fick en dödlig utgång. Han är mycket ångerfull, säger Lars Ståhlberg.

Vad har det för betydelse att mannen sedan tidigare är anmäld för olaga hot gentemot sin fru?

– I den här utredningen har det inte haft någon betydelse över huvud taget.

Hur går ni vidare nu?

– Det finns inte särskilt mycket vi kan göra, annat än att ha en löpande kommunikation och invänta åtalet.

Åtal mot mannen ska vara väckt senast den 31 juli.