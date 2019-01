Envisheten har tagit 21-åringen till toppen – nu vill Gävles MMA-stjärna försvara sin SM-titel: "Ända sedan jag var liten har jag varit så"

Hennes flätor är hårt flätade, med hennes röda hår påminner hon om världens starkaste tjej, Pippi.

De har många likheter. Svenska mästaren Nina Back från Söders Fight Gym tror på sig själv och är envis.

Envisheten. Viljan att aldrig ge upp. Den genomsyrar hela henne, i allt hon gör för att bli bäst.

På söndag väntar SM och hon vill försvara sin titel.

Hur började du med MMA?

– Jag har alltid varit aktiv inom olika sporter. Framför allt har jag varit mycket i stallet, jag är hästtjej. Sen ville jag ha lite mer fysisk träning så jag sa till en vän att vi skulle börja sporta. Hon skrev att hon ville börja på thaiboxning och min första reaktion till det var: "Vad är det?". Jag hade ingen aning.

– Vi kollade upp det och tänkte att "boxare är ju vältränade" det blir nog bra träning. Så vi gick på en nybörjarstart på Söder Fight Gym i januari 2015.

– Jag testade ett pass. Sedan var jag fast.

Vad var det du fastnade för?

– Det var nog just att det är väldigt funktionell träning. I början lärde jag känna min egen kropp och det är väldigt allsidig träning. Jag fastnade för det. Stämningen på klubben bidrog väldigt mycket till det också.

När började du satsa?

– I början var det bara för att jag ville ha mer och bättre träning. Efter några månader började jag förstå lite mer och det började bli kul. Då började jag köra fler pass. Det var fortfarande bara thaiboxning då i början.

– Sen var det en som frågade om jag ville gå matcher och jag tänkte att det jag nog skulle kunna tänka mig att göra det.

Hon gick första matchen i december 2015 efter 10 månaders träning.

– Jag trivdes väldigt bra med att gå matcher. Sedan har jag allt varit en person som ger allt eller inget. Om jag ska göra något så vill jag gärna satsa på det. Jag började med brottning någonstans i april 2015. På hösten började jag lägga ihop det till MMA. Det blev många pass, jag var på klubben nästan varje dag.

Vad är det bästa med MMA?

– Det som jag fastnade väldigt mycket för med MMA är att det är en så pass ärlig sport. All tid du lägger ner på mattan kommer att ge resultat sen när du kliver in i buren. Det spelar ingen roll om du köper de dyraste handskarna eller har de snyggaste kläderna. Det är fortfarande den som tränar mest och smartast som kommer att ta sig längst.

– Framför allt är det en individuell sport. Man tävlar på individnivå men man har ett team bakom sig. Man får vara mer och stötta andra och alla andra stöttar tillbaka.

Det har gått precis gått fyra år sedan hästtjejen Nina tog sina första steg ner på Söders Fight Gym. Mycket har hänt sedan dess.

– Jag har ett SM-guld, ett EM-silver och ett VM-silver från ifjol.

Vad har du för målsättning?

– Målet är att jag ska få mer rutin som amatör, jag ska nog gå ett år till. Sedan är det att bli proffs som är målet. Vi får se hur träningen går och när skiftet blir. Jag tar allt som det kommer. Man vet aldrig vad som kommer att hända men det är det långsiktiga målet. Sedan vill jag inte bara gå en proffsmatch och vara klar, utan jag vill ta mig så långt jag bara kan där, säger hon och fortsätter:

– Kortsiktigt så är det att göra bra ifrån mig på SM och att ha en landslagsplats även det här året och försöka komma iväg på två internationella mästerskap igen. Sedan får vi omvärdera efter det och se vad nästa steg blir.

Ninas tränare Thomas Haaranen har varit med henne på hela resan och sett henne utvecklas, tidigt såg han hennes potential.

– Ja, hon hade hållit på med gymnastik. Hon var både stark och vig när hon kom. Hon var också väldigt träningsvillig. Sådant ser man ofta ganska tidigt, om någon har potential. Med det menar jag att de har stark träningsvilja. Det spelar ingen roll annars. Det har varit mycket talanger här med många som har känslan i sig. Men om de är slöa så blir det aldrig något av dem. Man måste vilja sträva efter någonting hela tiden.

Hur är hon som fighter?

– Envis, säger han och skrattar, han förtydligar:

– Framför allt envis skulle jag säga.

Det märks att envisheten är hennes starkaste karaktäristiska drag som fighter, som människa. Ordet återkommer igen och igen under intervjun.

Nina beskrivs av Haaranen som en väldigt komplett fighter.

– Nina är väldigt välrundad. Både i slag och spark, clinchen är stark och hon har jättefin brottning. Nina är en "lagom" lång fighter vilket gör henne väldigt bra på det mesta. Hon kan boxas både inne och ute. Hon har ingen specifik svaghet.

– Det krävs att du är bra på alla avstånd och i alla aspekter. Det är det som är så fascinerande i MMA. Man har så många delar att förbättra. Och man kan ha väldigt många olika perioder i sin träning, så det blir aldrig tråkigt.

Men vart kommer den där envisheten från?

– Det är så som jag är som person. Jag har alltid varit väldigt envis. Ända sedan jag var liten har jag varit så. Det har inte spelat någon roll vad jag gjort. Om jag gjort något så vill jag satsa helhjärtat, har jag bestämt mig för att göra något då ska det gå, säger Back.

Vilka är dina främsta styrkor?

– Jag ger mig inte, om jag vill förbättra något så ser jag till att det ska gå. Sen även psyket kring matcher. Jag stressar inte upp mig kring en match utan jag tar det metodiskt och har bra personer runt omkring mig. Jag får den coachning jag behöver.

Det måste vara svårt att läsa dig om du är så mångsidig?

– Det är ingen nackdel att vara allround, men det kan också vara en fördel att ha något som du är nischad mot. Vi analyserar efter matcher och ser vad som funkade och inte. Man får egentligen ett kvitto på vad man behöver förbättra. Förberedelserna är det viktigaste. Matchen blir bara ett kvitto på hur träningen har gått.

Perfektionisten i henne talar. Men hon är väldigt snäll mot sig själv och realistisk i sina förhoppningar. Mogen.

– Allt kan hända i en match, man kan ha en dålig dag. Därför försöker jag att se till prestation och inte resultat. Har jag presterat på mitt max utifrån mina förutsättningar ska jag vara nöjd med det samtidigt som jag måste börja fokusera vidare på nästa. Jag får aldrig bli nöjd. Vinner jag så är jag också kritisk på mig själv. Jag kan tänka att matchen gick bra men att jag har saker att förbättra.

Vad möter du för fördomar kring MMA?

– Vissa tror att det gör ont, men man tävlar ju i viktklasser och möter folk med samma kroppsbyggnad och erfarenhet. Det gör inte direkt ont. Det är inte värre än så. Men det hör till alla sporter som man utövar på hög nivå att man har lite skador ibland.

– Mestadels är det positivt och många blir förvånade när man säger att man tävlar och tränar på elitnivå i kampsport och MMA specifikt. Många undrar vad det går ut på och vilka regler som gäller men många är också nyfikna på hur man tränar och hur upplägget ser ut runt omkring.

Finns det någon rädsla för att bli knockad eller att du ska skada dig?

– Man kan inte gå in i en match och vara rädd för att göra illa sig eller skada sig. Då ska man inte gå matchen alls. Jag har alltid känt att jag är så pass väl förberedd från träningen att jag kan gå in och ska kunna prestera. Sen kan allt ändå hända. Så länge man gjort sina förberedelser ska man inte behöva känna rädsla.

Hon berömmer klubbens arbete med just skadefritt och långsiktigt tänk kring träningen.

– Vi tränar väldigt smart här på klubben. Jag har nog aldrig gått hem med huvudvärk från en träning. Jag tror att om du ska ha ont i huvudet efter varje träning så kanske inte karriären blir lika lång.

– Även fast jag är minst på klubben kan jag träna med alla, vi anpassar oss. De tyngsta kan inte slå sitt hårdaste på mig utan då jobbar vi mer tekniskt. Men det funkar väldigt bra. Thomas och Adam (Westlund) har lagt ner ett stort arbete på att inpränta den mentaliteten på klubben att alla kan köra med alla.

Att ladda för en fight måste vara något alldeles speciellt. Nina beskriver det som ett lugn och att hon litar på att alla förberedelser har lett fram till just den stunden i buren.

– Då är jag helt lugn. Det kan vara en liten tävling eller VM-final. Jag har alltid varit väldigt lugn. Jag känner att det är där jag trivs. Det är egentligen ingen större skillnad mot min känsla som jag har på träning. Det är väldigt positivt. Jag har alltid känt mig lugn och som att jag hör hemma där, det är det jag vill. Det är en bra känsla.

Nu får hon chansen att försvara sin SM-titel på söndag, när hon går direktfinal i Västerås.

Hur går tankarna inför SM?

– Jag ska gå in och göra en bra match. Jag tänker gå in och fokusera på det jag gör bra. Jag vill in och prestera. Självklart siktar man alltid på att vinna och ta guldet men mitt fokus och mål är på hur jag ska prestera.