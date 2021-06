Mohammed hade lekstuga mot Täby – gjorde sitt första hattrick för SIF: ”Har väntat på den här stunden”

Täby kom till Sandviken för att läxas upp av Naeem Mohammed som var glödhet så fort han fick bollen.

Första målet trillade in efter en halvtimme. Det var en hörna som publiken och speakern trodde att John Junior nickade in. Men sanningen var att Mohammed varit framme med en fot och styrde in bollen för 1–0.

– Alla trodde att det var Johns mål. Men jag hade en touch på den. Jag försökte inte stjäla bollen från honom...

Bara lite? För att försöka göra hattrick?

– Jaaa, precis, skrattar Mohammed.

Tre minuter senare kom Ahmed Bonnah i hög fart och sköt utifrån. Då räddade målvakten men lämnade en retur som Martin Springfeldt tog tillvara på och utökade Sandvikens ledning. Pang-pang hade det bara rasslat till i nätet precis innan halvtimmen.

Det sista som hände i första halvlek var ögongodis.

Naeem Mohammed fick bollen igen, drev in i straffområdet medan han uppvaktades hårt. Trots att ytterligare två försvarare kom rusande för att skydda bortre hörnet och trots att målvakten var en bit ut och krympte ytan att slå bollen på lyckades den tekniske forwarden hitta nålsögat och placera in bollen i bortre hörnet. Det var vackert.

– Det var verkligen vackert. Jag ville sätta press på motståndaren. Men han backade. Då fortsatte jag pressa mot honom, så såg jag den lilla, lilla ytan mellan honom och stolpen och då slog jag till i hörnet. Det var kvällens finaste mål.

En knapp kvart in i andra halvlek hände det igen.

Ahmed Bonnah drev med kvicka fötter och hade Mohammed med sig fri på vänsterkanten. Mohammed fick bollen, tog några snabba kliv in i straffområdet, tryckte sig förbi sin försvarare och placerade in sin tredje boll. Och gjorde därmed sitt första hattrick i Sandvikens IF.

– Jag sprang väldigt snabbt, jag tänkte att om jag slår in bollen framför backen så kan jag ta kommandot. Jag vet att jag är snabbare, han kan inte göra något förutom att orsaka en straff. Då bestämde jag mig för att utmana honom och gå för mål. Mitt tillslag blev perfekt. Äntligen gjorde jag mitt första hattrick.

Men är det sant? Känslan är att du gjort det förut!?

– Nej, det är mitt första hattrick i Sandviken. Jag har gjort två mål så många gånger. Äntligen fick jag göra tre! Det känns helt underbart, jag är så glad för det. Jag har väntat på den här stunden, jag kunde inte ens tro det, jag sprang bara ut för att fira med laget. Jag trodde att jag aldrig skulle få göra hattrick för det här laget, det var en lättnad.

Kort senare byttes han ut och firades av stående ovationer, applåder och sånger med sitt namn från publiken på läktaren när han klev av.

– Alltså, jag kan ju inte svenska. Men mina lagkompisar har sagt att de har börjat sjunga mitt namn på läktaren. Det är bara wow, gåshud. Och idag kunde jag äntligen höra dem och uppfatta det. Jag är så glad för det. Det betyder jättemycket.

– Jag vill ge dem mitt allra hårdaste jobb och flera mål. Jag är väldigt glad för att de gillar mig.

När den här texten skrivs leder också Naeem Mohammed skytteligan med sina tio mål.

– Ja, vi måste vänta på alla resultat. Jag tror att det är väldigt jämnt med några av Brommapojkarnas spelare. Vi får se om några timmar, jag hoppas att jag leder. Det här var min bästa match någonsin och den bästa stunden att göra det här efterlängtade hattricket. Det var den bästa känslan någonsin.

I slutet av matchen lyckades Täby reducera på straff efter att Olof Mård tappade huvudet. Tobias Wennergrund fick fördel efter att ha räddat bollen i en tuff situation men då sprang Sandvikenkaptenen oprovocerat in en spelare i efterhand för att markera och tilldelades gult kort och fick en straff emot sig.

Sandvikens IF–Täby FK 4–1 (3–0)

Målen: 1–0 (26) Naeem Mohammed, 2–0 (29) Martin Springfeldt, 3–0 (45) Naeem Mohammed, 4–0 (58) Naeem Mohammed, 4–1 (76) Jesper Hagman, straff.

Varningar, SIF: Rasmus Bonde (40), Olof Mård (75). Täby: Gabriel Flores Englert (42), Oliver Granberg (76).

Domare: Albert Mustafa

Publik: 304 (Jernvallens VM-arena).