Molin om smällarna mot Luleås målvakter: "Jättetråkigt att han får gå av"

Brynäs spelade i Gevaliaröd tröja precis som när Brynäs IF vann guld 1993. Samma år som Emil Molin föddes. Dessutom rullade nostalgiklipp med hans pappa Ove Molin över storbildsskärmen under hela kvällen. Och just den här kvällen fattades Ove Molin i båset och missade hyllningen då han var hemma och var sjuk, något som inte bekom sonen det minsta.

– Jag har inte funderat på det alls. "Dacke" gjorde ett bra jobb i båset så det var inget speciellt.

Emil Molin kommenterar inte hypen kring sin pappas prestationer och guldet –93 mer än så men gillade retromatchen och hela konceptet i övrigt.

– Det var en extra rolig match att spela såklart, det tror jag att alla tyckte i vårt lag. Det var jättebra tryck i arenan och det var så kul att det kom så mycket folk för att titta på oss, det är jättetråkigt att vi inte kan vinna för dem då.

Just det, det var den lilla detaljen. Efter fyra raka segrar efter tränarbytet kom Brynäs till mötet mot serieledande Luleå med ett rejält bottennapp efter 8–4 mot Frölunda i bagaget. Nu ville man studsa tillbaka igen – och började bra.

Greg Scott gav Brynäs ledningen i powerplay i första perioden. Och det stod sig in i andra.

– Vi fick en bra start och det kändes bra. Vi hade några bra perioder och jag tycker att det var en jämn match där. Det kunde gå åt båda hållen.

I andra perioden var det ganska svajigt, Luleå lyckades kvittera och strax efter det missade Victor Söderström en straff. Sedan var det ett ställningskrig.

– Jag tyckte att det var bra, båda lagen visade att de ville vinna, säger Molin.

Tredje perioden hann knappt börja innan stackars Samuel Ersson stod för en tabbe som ledde till att Luleå tog ledningen när han tappade pucken efter ett skott och lämnade en retur som gjorde Einar Emanuelsson till tvåmålsskytt.

Kort därefter gjorde Brynäs ett ryck och la in en växel till, då luktade det länge Brynäsmål och kvittering. Men då fick Emil Molin sin andra utvisning, 2+10 minuter och då tappade man lite tempo igen.

Så här kommenterar Molin själv sina utvisningar:

– Den första har jag ingen aning om vad jag ska göra faktiskt, jag får ju en putt in i deras målvakt. Det är jättetråkigt att han får gå av, säger Molin.

– I andra situationen försöker jag att ta insidan på deras back och tycker att jag har det. Men sedan får jag försöka göra ett bättre jobb och inte köra på målvakten, jag känner att jag träffar honom, sen är det inte så hårt som tur är. Jag har inte sett den men det känns som att om någon av dessa verkligen var en utvisning så är det den andra, för på den första kan jag inte göra någonting.

Luleås coach Thomas "Bulan" Berglund kommenterade situationerna på presskonferensen:

– Hoppas att det inte var med mening, men det var samma kille båda gångerna.

David Rautio fick bryta matchen kort efter smäll nummer ett.

– Det blev lite av en whiplash-effekt, nacken har tagit lite stryk, säger Rautio.

Med fyra minuter kvar fick Brynäs powerplay och hade chans att kvittera, de valde dessutom att utnyttja en timeout där..

...det slutade med att Luleå stängde ner partyt och gjorde 3–1 i öppen kasse.

– Jag är frustrerad över att vi inte vinner, det känns som att vi har chansen att vinna. Det är jäkligt surt att vi inte vinner.