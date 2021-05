Morris sökte jobb – fick Qanon-anhängare som coach av arbetsförmedlingen: "Blev bråk om Donald Trump"

Det är en vacker vårdag på en innergård i Gamla Gefle. En fågel kvittrar i bakgrunden och solstrålarna värmer. Men för Morris Jernewall, 35, har tillvaron varit tuff det senaste året.

I mars 2020 blev han av med jobbet som bartender i Stockholm på grund av pandemin och för tre veckor sedan gick hans pappa bort i sviterna av cancer.

– Det var för hans skull som jag kom tillbaka till Gävle. Jag ville vara nära pappa och hjälpa honom, berättar Morris.

Under sin tid som arbetslös skrev Morris in sig som arbetssökande och i november 2020 fick han, via arbetsförmedlingen i Gävle, hjälp i form av tjänsten "stöd och matchning". Arbetscoachen kom från en extern leverantör som myndigheten anlitade.

– Jag och min arbetscoach hade kontakt ungefär en gång i veckan, berättar han.

Efter ett tag märkte Morris att det var något som inte riktigt stämde.

– Arbetscoachen började skicka länkar som ledde till olika konspiratoriska videos och webbsidor som behandlade ämnen som new age, spiritualism och Qanon, säger han.

– Konspirationsteorier är som en lök. Det finns flera lager men kärnan är alltid detsamma. Det är rasism och fördomar.

Till slut fick Morris nog och sa ifrån:

– Jag sa att jag inte höll med henne om att Donald Trump var en bra ledare. Då började vi bråka, säger han.

Det mynnade ut i att de sa upp kontakten.

Kort därefter hörde arbetsförmedlingen av sig.

– Då frågade de om jag ville skriva ut mig, jag trodde att de menade från "stöd och matchning" så jag sa ja. Det visade sig sen att jag skrev ut mig från arbetsförmedlingen, berättar han.

Tiden efteråt blev tuff rent ekonomiskt.

– Jag levde på 1000 kronor i månaden och åt bönor, berättar han.

Morris anmälde det som hänt med coachen som han fått sig tilldelad av en svensk myndighet till Justitieombudsmannen (JO) den 24 mars. Den 28 april fick han avslag på sin anmälan, något han är besviken över.

– De sa att mitt klagomål enbart gällde arbetsförmedlingen. Men så var inte fallet! Jag tycker också att den externa leverantören gjort fel och det tycker jag att jag gjorde tydligt i min anmälan, säger han.

Han menar att JO:s svar ger grönt ljus till arbetsförmedlingen att fortsätta använda sig av externa leverantörer som beter sig oseriöst.

Arbetsförmedlingen bemöter kritiken i ett skriftligt mejl till tidningen:

"Det rör sig om en arbetscoach hos en av våra externa leverantörer i Gävle. Det är alltså ingen anställd på myndigheten och därmed ingen infiltration av en svensk myndighet som en viss tidning vill ge sken av", skriver presschefen Hans G Larsson och hänvisar till en artikel i Svenska Dagbladet som var först med att berätta om händelsen.

Vidare betonar han att det som inträffat är allvarlig och att coachningen i vanliga fall ska leda till arbete eller studier, inte att man utsätts för konspirationsteorier.

"Så fort vi fick information om händelsen gick vi igenom inkomna anmälningar både nationellt och regionalt, men vi hittade ingen som handlade om detta. Vi kontaktade omgående leverantören, men inte heller de hade någon kännedom om detta", skriver Hans G Larsson.

Han tycker även att ett förtydligande är på sin plats:

"Kritik ska ha framförts till oss ”över disk” och klagomålet lämnats in muntligt, men det finns inte nedtecknat vad jag förstår. Det är ju svårt att veta hur det i så fall framfördes."

Åter till innergården i Gamla Gefle. Morris säger att han inte är arg på arbetscoachen som utsatte honom för Qanon-propagandan.

– Jag kan förstå varför man fastnar för konspirationsteorier. Man är missnöjd på staten, ens liv kanske har tagit oväntade vändningar.

Själv har han precis fått goda nyheter. Bara timmar innan vi ses har Morris varit på arbetsintervju i Stockholm och fått nytt jobb – han ska börja arbeta som bartender igen.

Fakta: Qanon

Anhängare till Qanon tror att världen styrs av ett nätverk av djävulsdyrkande barnätande pedofiler som utnyttjar barn genom sexhandel. Detta nätverk ska ha infiltrerat samhällets alla institutioner, påståenden som helt saknar grund.

Qanon startade med ett inlägg från en anonym användare i ett amerikanskt nätforum 2017. Enligt avsändaren, den mystiske "Q Clearance Patriot", var dåvarande president Donald Trump kultens "hjälte." Det var Trump som skulle rensa upp bland den korrupta eliten i USA. Än idag hävdar Qanon-anhängarna att Trump inte förlorade valet.

Med tiden har Qanon blivit ett paraplybegrepp som rymmer en vidsträckt uppsättning konspirationsteorier som oftast blandas med inslag av spiritualism och New Age.

Enligt en kartläggning som Svenska Dagbladet genomfört håller rörelsen på att få fotfäste i Sverige. Radikaliseringen in i gruppen sker snabbare än till andra extrema grupper.