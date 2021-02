My Bjerkman på tredjeplats i totala Europacupen i Puckelpist

Gefle Freestyles My Bjerkman har under de senaste veckorna tävlat i Europacup i Finland. På grund av covid-19 så har FIS komprimerat programmet och på orterna Taivalkoski och Jyväskylä genomfördes sex stycken tävlingar på 10 dagar. Det är halva Europacupen. My som har börjat säsongen bra med två pallplatser på Europacupen i Sverige. Fortsatte i samma stil på de två första tävlingarna i Finland, då det blev två tredjeplaceringar.