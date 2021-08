Myndigheterna varnar – höga vattenflöden väntas i Testeboån och Gavleån

Under torsdagseftermiddagen höll Gävle kommun en presskonferens för att ge en uppdatering av läget efter de stora mängderna nederbörd under tisdagen och onsdagen. Åsa Viklund Lång, kommunstyrelsens ordförande, menar att få kunde ana hur stora konsekvenser regnovädret skulle få.

– Den förödelse som vi sett har inte jag upplevt tidigare.

Enligt Åsa Viklund Lång hade kommunen gått ut med varningar inför den stora nederbörden. Hon nämner uppmaningen till fastighetsägare att se över sina fastigheter och kommunen som såg till att rensa alla brunnar för att underlätta för vattenflödet.

– Om det var tillräckligt? Det får en utredning som ska se över vårt agerande ta fram, säger hon.

Översvämningar i Gävleområdet är inget nytt så frågan är om Gävle kommun borde jobbat mer förebyggande för att minska förödelsen.

– Vi som kommun har ett ansvar i förebyggande arbete inför stora händelser, exempelvis omfattande nederbörd. Det arbete pågår men vi är inte klara med det. Det finns mer att göra, säger Åsa Viklund Lång och fortsätter:

– Det finns kartläggningar som visar var vi kan få stora konsekvenser vid översvämningar men vi är inte tillräckligt förberedda för alla scenarier med anledning av klimatförändringar. Så vi kan bli bättre.

Allt vatten fortsätter nu att rinna undan vilket påverkar vattennivåerna i Testeboån och Gavleån. Anders Andersson från Gästrike Räddningstjänst berättade att räddningstjänsten följer därför noga ökade vattennivåerna för att sedan vara beredd på att exempelvis bygga skydd mot stigande vattennivåer. Kulmen för de höga vattennivåerna i Testeboån beräknas vara sent under söndagen eller under måndagen.

Håkan Jönsson från Gävle Energi varnade även för jordras längs Gavleån.

– Vi kommer i princip att få vårflod i Gavleån i det närmaste dygnet då vi beräknar att flöden ökar för att sedan sannolikt avta. Om man befinner sig i närheten av ån ska man vara försiktig vid kanten. Det finns fisk för erosion eller jordras.