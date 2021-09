Nanna jobbade frivilligt med vaccinationen – hyllas av landshövdingen: "Har räddat liv"

Nanna Lindfors i Gävle var en av totalt 668 personer i länet som i våras anmälde sig för att i Röda korsets regi arbeta som volontär inom vaccinationsarbetet.

Region Gävleborg behövde frivilliga som kunde hålla ordning och sköta vissa praktiska sysslor vid vaccinationslokalerna.

Nanna Lindfors uppdrag blev att vara parkeringsvakt vid vaccinationscentret vid Högskolan i Gävle. Inledningsvis jobbade hon tre-fyra pass i veckan. Varje pass var fyra timmar långt. Det var tufft men väldigt givande, tycker hon.

– Det var jätteroligt att kunna göra en insats. Det var också väldigt trevligt att få träffa så många olika typer av människor. Bland oss volontärer fanns allt från politiker och personer på höga positioner till arbetslösa och studenter. Det var en väldig blandning, säger hon.

Nanna Lindfors har ett jobb – hon är projektledare vid Sandvikens kommun – med flexibla arbetstider. Det har gjort det möjligt för henne att ta på sig volontärpass på vardagar. Men många pass har varit förlagda till kvällar och helger.

– Det har inte blivit så mycket tid för andra fritidssysselsättningar. Men jag ångrar verkligen inte att jag deltog i detta. Det har gett så mycket, och jag skulle gärna göra något liknande i framtiden, säger hon.

Nu är den här frivilliginsatsen vid vaccinationslokalerna i Gävleborg på väg att avslutas. Under torsdagen framförde landshövding Per Bill, regionstyrelsens vice ordförande Marie-Louise Dangardt, S, och Johan Norell Bergendahl, vice ordförande i Röda korset i Sverige, sitt tack till alla volontärer. Det skedde via en digital avtackningsceremoni.

– Utan alla frivilliga hade vaccinationsarbetet inte flutit på så bra som det gjorde. De bidrog till att logistiken fungerade. Sjukvårdspersonalen kunde koncentrera sig på det de skulle göra, säger Per Bill.

Han menar att volontärernas insats var livsavgörande för de äldre i länet. Tack vare att de så snabbt blev vaccinerade blev de skyddade mot en för dem livshotande sjukdom.

Är du överraskad över att det blev ett så stort engagemang?

– Nej, jag jag vet ju från tidigare kriser, till exempel skogsbränderna i Hälsingland, att det finns en väldig kraft i frivilligheten i det här länet. Det gör mig glad och stolt.

I Sverige har totalt drygt 14 000 frivilliga hjälpt till att stötta vid covid-19-vaccineringarna, enligt Röda korset. Tillsammans har de arbetat i över 40 000 timmar.