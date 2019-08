När man börjar skolan och upptäcker att man är lite konstig

Det här är, precis som alla minnen från ens barndom, ett minne av ett minne av ett minne och så vidare. Men det här är som jag minns det:

Det är första dagen i en ny skola, i ett nytt land, och det är vinter och de alla andra barnen har gått tillsammans i ett halvår och etablerat klass 1 C alldeles på egen hand. Och nu ska jag alltså slängas in där. Jag står framme vid svarta tavlan och fröken pekar ut Island på en jordglob som står en bit bort. Men det enda jag kan tänka på just då är namnen, som alla har skrivit så fint på namnlapparna som står på bänkarna. Jag får en så underlig känsla av att just de namnen och just de barnens uppsyn stämmer så perfekt överens.

De gånger jag fick höra till var det alltid villkorat av något.

Som att språket just i det här fallet inte alls vore en helt godtycklig överenskommelse mellan alla dem som talar det, utan att det – just när det gäller de här namnen – hade skapats just för de här ansiktena, just för de här tappade gaddarna, de här hårfärgerna, de här fräknarna, de här sätten att hålla händerna, vad det nu kunde vara.

Sedan började de fråga mig om det gick omkring isbjörnar på gatorna på Island och jag blev så häpen över den föreställningen, som jag dittills aldrig hade mött, att jag inte ens visste riktigt vad jag skulle svara.

Jag kom till klassen från Island och vi pratade dessutom alltid svenska i hemmet så nu skulle man väl tänka att jag väl egentligen inte var så farligt annorlunda. Men det här var också Valbo, och tidigt 80-tal, så jag var nog rätt så annorlunda ändå. Det fanns en på skolan som var rödhårig och en annan som var adopterad från en land i västra Afrika och de två brukade hamna i bråk med varandra ibland, antagligen för att de kände att de stod längst ner i hackordningen och behövde markera för att placera den andre allra längst ner, för att på så sätt slippa hamna där själv.

Jag var strax över dem på skalan men jag kände ständigt att jag blev sedd på ett särskilt sätt. Och att jag också förväntades försvara mig. De gånger jag fick höra till var det alltid villkorat av något.

"Det kommer att finnas stunder när du ser dig omkring i rummet och märker att ingen annan är som du", börjar ALMA-pristagaren Jacqueline Woodsons korta bilderbok "Den dag du börjar".

Den är illustrerad av Rafael López och ges nu ut, lagom till skolstartssäsongen, av Natur & Kultur. I den får huvudpersonen vara med om det oerhört smärtsamma i när till och med den som man trodde var ens kompis faller in i den allmänna jargongen och signalerar att hon är konstig, annorlunda. För att det är lätt hänt antar jag. För att jargong kan vara så stark. Vi är många som faller in i sådant hela tiden, även vi som är vuxna.

Så den innehåller smärtan i att bli lämnad utanför. Men också glädjen i att finna en gemenskap. Och en tröst i att, om inte förr så senare, någon gång i alla fall, så kommer man att hitta någon som är lite som man själv. Kanske helt olik egentligen, men också, på något sätt, faktiskt lite lik.

LÄS OCKSÅ: Höglästningstipset för det som är kvar av sommaren: "Ha roligt!"

Ny bok

Jacqueline Woodson & Rafael López

"Den dag du börjar"

Översättning: Karin Berg

(Natur & kultur)