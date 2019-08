NATTENS NYHETER: Bostadsbolaget Gavlegårdarna gjorde en vinst på nästan en halv miljard kronor

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Morgonens toppnyhet

Gavlegårdarna gör storvinst efter husförsäljningar. Kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna gjorde i fjol en vinst på nästan en halv miljard kronor. Orsaken var försäljningen av drygt 800 lägenheter i Sätra och på Brynäs. "Vi måste få in kapital för att klara av byggtakten. Syftet är att vi inte ska behöva låna så mycket", säger Cathrine Holgersson, vd i Gavlegårdarna.

Sport

Sandvikens IF förstärker inför derbyt mot GIF – med landslagsspelare. På lördag möts Sandvikens IF och Gefle IF i säsongens andra derby i damettan – en match som Sporten direktsänder. Då släpper SIF fram sitt senaste nyförvärv direkt – Sarina Bolden, 23-årig forward. "Hon är så bra att hon går in i laget direkt", säger tränaren Marcus Larsson.

