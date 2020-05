NATTENS NYHETER: Brottningsmatch efter polisjakt • Tre bilar brandskadades på Öster

Nattens nyheter

Polisjakt efter misstänkt knarkpåverkad bilist – körde på gång- och cykelbanor i Gävle: "Blev en mindre brottningsmatch". Under natten till fredagen jagade polisen en vild trafikant som körde från Mackmyra och in mot Gävle. Färden gick på bilvägar och gång- och cykelbanor, innan föraren fick punktering och kunde fångas in.

Tre bilar skadade i brand på parkering på Öster. Under natten till fredagen larmades räddningstjänsten till en bilbrand på Näringsgatan i Gävle.

