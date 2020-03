NATTENS NYHETER: Brottsmisstänkt man förd till sjukhus efter mc-olycka • Fyra personer inblandade i singelolycka på E4

Nattens nyheter

Motorcyklist misstänks för fyra brott vid trafikolycka. En mc-förare fick föras till sjukhus efter en singelolycka utanför Hamrånge under natten. Föraren tros ha kört rattfull och misstänks nu för en rad brott.

Trafikolycka på E4 söder om Tierp – personbil körde in i mitträcket. En singelolycka inträffade på E4 söder om Tierp under natten. En bil med fyra personer i körde in i mitträcket.

