NATTENS NYHETER: Butik i Söderfors avspärrad efter inbrott • Polisen hittade stöldgods vid fordonsstopp

Butik i Söderfors avspärrad efter nattligt inbrott. Under natten till påskaftonen bröt sig en eller flera inbrottstjuvar in på Ica i Söderfors. Tjuvarna tog sig in i byggnaden genom att krossa två rutor.

Polisen stoppade trafiksyndare – hittade misstänkt stöldgods i fordonet: "Bilen har tagits i beslag". Under natten till påskaftonen stoppades en bilist av polis i Sandviken. Föraren misstänkt nu för flera brott då han bland annat var rattfull och hade misstänkt stöldgods i bilen.

Tonårskille rånad i Boulognerskogen – blev av med halsband. En ung man rånades på fredagen i Boulognerskogen. Med hot om våld tvingades han lämna ifrån sig sitt halsband till en annan tonåring.

Vattenbrist sätter stopp för nya bostadsplaner i Hamrånge – nya ledningar kan dröja 10 år: "För jävligt". Det finns planer på att bygga nya bostäder i både Norrsundet och Bergby, men kapacitetsbrist i det lokala vattenverket sätter stopp för tillväxten i Hamrångebygden.

– Vi har sagt att Gavlegårdarnas planerade trygghetsboende är taket för verket i Totra, säger Ola Nilsson (M) som är ordförande i Gästrike Vatten AB.

Tre Kronors besked – Brynäsbekantingarna har tackat ja till spel i VM. Tre Kronor får flertalet NHL-spelare med sig till VM. Två av dessa – Jacob Markström och Oskar Lindblom. Något Svenska ishockeyförbundet meddelade under fredagen.

