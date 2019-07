NATTENS NYHETER: Campinggäster räddade livet på en man som var nära att drunkna

Nattens nyheter

Person nära att drunkna – räddades upp i roddbåt. En man i 20-årsåldern var nära att drunkna vid Ängskärs havscamping under lördagskvällen. Genom en snabb insats av andra campingbesökare kunde mannens liv räddas.

Morgonens toppnyhet

Årsunda förskola och Björksätraskolan storrustas – för nästan 100 miljoner kronor: "Politisk storsatsning". Årsunda förskola och Björksätraskolans högstadium har inte renoverats på snart över 30 år. Byggnaderna är slitna av så väl väder och vind som hundratals elever. Nu renoveras båda skolorna – ett ansiktslyft som enligt de ansvariga är långt mycket mer än en uppfräschning för stunden.

Sport

Hett både på och utanför planen under utomhusturneringen: " Vi får visa en sida av sporten som publiken inte brukar se". Under lördagen avgjordes den första upplagan av utomhustureningen Grillo open. Solen lyste upp över staden och allt från korplag till SSL-spelare befanns sig på Stortorget under lördagen. Sporten var på plats och följde turneringen - som kan komma att bli en tradition.

