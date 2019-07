NATTENS NYHETER: Chaufför försökte släcka när lastbil började brinna • Kvinna hittad död på måndagen

Nattens nyheter

E16 stängdes av vid länsgränsen – lastbil med matvaror brann. En lastbil fattade eld under färd på E16 nära länsgränsen väster om Hofors sent i går kväll. Chauffören klarade sig oskadd, efter att först ha försökt släcka branden själv, och trafiken påverkades under flera timmar.

Kvinna hittad död i Hofors – polisen startar utredning. En kvinna hittades i går död i sitt hem i Hofors. Polisen har valt att starta en utredning kring vållande till annans död.

Arbetarbladets åsiktsmästare – Larz Gustafsson: ”Jag gick med i Kommunistisk Ungdom”. I den rådande tyckonomin där åsikter får en allt större roll väljer vissa att uttrycka sig på tidningarnas insändarsidor. Där pyr det ständigt, men ibland flammar det upp till hätsk debatt. Vilka är då de som dag ut och dag in skriver in till Arbetarbladets insändarsida? I intervjuserien "Åsiktsmästarna" presenterar vi tidningens flitigaste skribenter.

Nu kan Brynäs glömma Johan Larsson – har skrivit nytt kontrakt med Buffalo. Det har tisslats och tasslats och spekulerats länge. Men nu står det klart att guldmakaren från 2012, Johan Larsson, skrivit på ett nytt kontrakt med NHL-klubben Buffalo Sabres.

