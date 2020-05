NATTENS NYHETER: Elden lös nära garage • Fordon började brinna i centrala Tierp

Nattens nyheter

Sophus i anslutning till garagelänga i lågor i Vallskoga. Det var vid kvart över två som larmet kom. Ett sophus i Vallskoga, Tierp, hade av någon okänd anledning börjat brinna.

Skrotbil i lågor i centrala Tierp. Strax för midnatt mot söndag inkom larm om bilbrand i centrala Tierp. En "skrotbil" hade börjat brinna av okänd anledning.

Efter coronastoppet – nu flyttar Nattfotbollen ut i Sandvikens bostadsområden. Istället för att ställa in kan man flytta ut. Så gjorde Sandvikens IF med fotbollsarrangemanget Nattfotbollen som genomfördes under helgen för fjärde året. "Det blir snabba matcher, typ fyra minuter", säger Sabrina Daniel Haile, ledare.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 026-15 93 02 mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Arbetarbladet.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram