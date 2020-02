NATTENS NYHETER: Elkunder drabbade av avbrott • Inbrottstjuvar tog vägen via altandörren

Nattens nyheter

Inbrott i en villa i Storvik – bröt sig in via altandörren. Vid 19-tiden på söndagskvällen larmades polisen till en villa i Storvik, Sandvikens kommun. Villan ska ha haft ovälkomna gäster som brutit upp och tagit sig in via altandörren.

Strömlöst för kunder hos Gävle Energi. Sent på söndagskvällen blev ett antal kunder på elnätet Östveda utan ström.

Pensionärsparet i Sandviken som kammade hem storvinsten: "Det kan inte vara möjligt". Det var ett pensionerat par i Sandviken som vann 12,2 miljoner på Lotto på lördagen. När Svenska Spel hörde av sig hade de ännu inte rättat sin rad och var ovetande. "Det här är ju helt fantastiskt och nu gråter frugan", berättade mannen.

Sport

Uppgifter: Brynäs byter spelare med Malmö – får back i utbyte mot Brodecki. Häromdagen berättade Brynäs sportchef Micke Sundlöv att han vill förstärka laget med en back. Enligt Aftonbladet ska en bytesaffär med Malmö möjliggöra det. Tidningen uppger att Brynäs släpper Adam Brodecki mot backen Marcus Björk. "När och om det bli klart, så kan jag kommentera det", skriver Sundlöv i ett sms till Sporten.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med AB) eller mejla tips@arbetarbladet.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: Arbetarbladet.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram